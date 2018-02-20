Патрушев: Перед выборами увеличится число киберопераций

В преддверии выборов президента России следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций, в том числе проведение киберопераций, внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры аппаратно-программных закладок, направленных на нарушение работоспособности системы ГАС "Выборы". Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Ростове-на-Дону.

"Поэтому важно обеспечить строгое соблюдение требований по подключению информационных ресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, в первую очередь к сети интернет", - заявил Патрушев.

По его словам, сейчас отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств. Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ.

"Так, в 2017 году произошло 3 инцидента массового внедрения программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные. В результате было выведено из строя более полумиллиона компьютеров, в том числе на объектах информационной структуры Российской Федерации", отметил секретарь СБ РФ.

Как отметил секретарь российского Совбеза, по-прежнему серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами России, - Google, Yahoo и других.

"Это - системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе он стоит особенно остро", - подчеркнул Патрушев.

Так на Юге России в 2017 году было зафиксировано более 91 млн. компьютерных воздействий на контролируемые информационные ресурсы, из которых 1737 признаны наиболее опасными.

По данным Совбеза, проведенные плановые контрольно-технические мероприятия по оценке защищенности критической информационной инфраструктуры от программных средств скрытого информационного воздействия показывают высокую степень разведдоступности информационных ресурсов, находящихся в пределах округа. Для противодействия этому, Минсвязи Ростовской области при методическом и организационном сопровождении ФСБ России планирует внедрить единую систему организации и контроля работ по защите информации. Что в свою очередь позволит оперативно обеспечивать выполнение требований по защите информации, осуществлять обмен данными о выявленных компьютерных атаках, угрозах безопасности информации, вести автоматизированную разработку необходимых документов.