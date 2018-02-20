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В мире
20.02.2018 00:39

Полицейские спасли жизнь ребенку на хоккейном матче на Олимпиаде

Полицейские спасли жизнь восьмилетнему мальчику во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадские СМИ.

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Ребенок подавился рисовым пирогом у входа на арену, потерял сознание и упал. Подоспевшие канадский полицейский Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин оказали мальчику первую помощь. Позже оба правоохранителя получили грамоты от полицейского управления провинции Канвондо (Республика Корея).

Игра сборных Канады и Чехии состоялась в минувшую субботу в Канныне и завершилась победой чехов по буллитам (3:2).