Напомним, что закон, санкционирующий уголовное преследование лиц, которые, вопреки историческим фактам, употребляют фразу "польские концентрационные лагеря" для определения нацистских концлагерей, построенных немцами на территории оккупированной фашистской Германией Польши, а также приписывают польскому народу соучастие в Холокосте, был подписан президентом Польши 6 февраля и направлен на экспертизу в Конституционный суд.
Вступить в силу он должен был 1 марта, независимо от даты рассмотрения его конституционными судьями. Этот закон также вводит уголовную ответственность и за отрицание преступлений украинских националистов в 1925-1950 годы, в том числе, "Волынской резни", во время которой были убиты более 100 тысяч поляков. Однако к утверждению этого документа, который является дополнением к закону об Институте национальной памяти Польши, критически отнеслись власти Украины, США и особенно Израиля. Там нововведение восприняли как ограничение свободы слова, которое сделает невозможной открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также как попытку преследования за рассказы самих жертв Холокоста.
На мюнхенской конференции по безопасности корреспондент New York Times публично обратился к присутствовавшему там польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому. Журналист сообщил, что его мать родилась в Польше, и многие ее родственники погибли во время войны из-за того, что укрывали в своих домах евреев, а их соседи-поляки донесли об этом в гестапо. "После войны моя мать поклялась, что никогда больше не будет говорить по-польски, что не скажет ни слова на этом языке. Правильно ли я понимаю, что после этого рассказа благодаря принятию "закона о Холокосте" я должен считаться в вашей стране преступником?", - спросил он Моравецкого. Тот ответил, что "не будет считаться преступной деятельностью, если кто-то скажет, что были польские преступники, так же как и еврейские преступники, и русские преступники, и украинские, а не только немецкие". Это заявление привело к эскалации польско-израильского конфликта.
Комитет по внешней политике израильского Кнессета потребовал отозвать посла из Варшавы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье в телефонной беседе со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, что "искажение истины в отношении Польши нельзя исправить еще одним искажением", - сообщила канцелярия премьера. По мнению главы МИД Польши Яцека Чапутовича, снижению напряжения в польско-израильских отношениях может поспособствовать вердикт Конституционного суда в отношении скандального закона. Об этом министр заявил в интервью местному изданию Rzeczpospolita. Вслед за этим спикер Сената Станислав Карчевский в эфире телеканала TVN заверил, что "закон не будет работать" до его оценки в КС.
В Польше создана межведомственная группа по противодействию фашизму и расовой ненависти, в состав которой войдут представители министерства иностранных дел, внутренних дел и администрации, юстиции, культуры и национального наследия, полиции, пограничной службы, Агентства внутренней безопасности, прокуратуры. Поводом для создания группы стал показанный местным телеканалом TVN сюжет о праздновании польской организацией "Гордость и современность" годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера. Как уже писала "РГ", журналистам телеканала удалось проникнуть на празднование дня рождения вождя нацистской Германии и снять репортаж в лесу, где были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, а присутствующие активисты организации "Гордость и современность" вскидывали руки в нацистском приветствии. После этого глава МВД Польши обратился к правительству с просьбой о создании межведомственной группы, которая разработает практическую стратегию противодействия фашизму.