Закон, предусматривающий уголовную ответственность за публичные обвинения в причастности польского народа или государства к преступлениям нацизма, не будет действовать до рассмотрения его Конституционным судом в контексте возможного нарушения свободы слова. Об этом сообщил в эфире местного телеканала TVN спикер верхней палаты польского парламента Станислав Карчевский.

Напомним, что закон, санкционирующий уголовное преследование лиц, которые, вопреки историческим фактам, употребляют фразу "польские концентрационные лагеря" для определения нацистских концлагерей, построенных немцами на территории оккупированной фашистской Германией Польши, а также приписывают польскому народу соучастие в Холокосте, был подписан президентом Польши 6 февраля и направлен на экспертизу в Конституционный суд.

Вступить в силу он должен был 1 марта, независимо от даты рассмотрения его конституционными судьями. Этот закон также вводит уголовную ответственность и за отрицание преступлений украинских националистов в 1925-1950 годы, в том числе, "Волынской резни", во время которой были убиты более 100 тысяч поляков. Однако к утверждению этого документа, который является дополнением к закону об Институте национальной памяти Польши, критически отнеслись власти Украины, США и особенно Израиля. Там нововведение восприняли как ограничение свободы слова, которое сделает невозможной открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также как попытку преследования за рассказы самих жертв Холокоста.

На мюнхенской конференции по безопасности корреспондент New York Times публично обратился к присутствовавшему там польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому. Журналист сообщил, что его мать родилась в Польше, и многие ее родственники погибли во время войны из-за того, что укрывали в своих домах евреев, а их соседи-поляки донесли об этом в гестапо. "После войны моя мать поклялась, что никогда больше не будет говорить по-польски, что не скажет ни слова на этом языке. Правильно ли я понимаю, что после этого рассказа благодаря принятию "закона о Холокосте" я должен считаться в вашей стране преступником?", - спросил он Моравецкого. Тот ответил, что "не будет считаться преступной деятельностью, если кто-то скажет, что были польские преступники, так же как и еврейские преступники, и русские преступники, и украинские, а не только немецкие". Это заявление привело к эскалации польско-израильского конфликта.

Комитет по внешней политике израильского Кнессета потребовал отозвать посла из Варшавы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье в телефонной беседе со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, что "искажение истины в отношении Польши нельзя исправить еще одним искажением", - сообщила канцелярия премьера. По мнению главы МИД Польши Яцека Чапутовича, снижению напряжения в польско-израильских отношениях может поспособствовать вердикт Конституционного суда в отношении скандального закона. Об этом министр заявил в интервью местному изданию Rzeczpospolita. Вслед за этим спикер Сената Станислав Карчевский в эфире телеканала TVN заверил, что "закон не будет работать" до его оценки в КС.

Тем временем

В Польше создана межведомственная группа по противодействию фашизму и расовой ненависти, в состав которой войдут представители министерства иностранных дел, внутренних дел и администрации, юстиции, культуры и национального наследия, полиции, пограничной службы, Агентства внутренней безопасности, прокуратуры. Поводом для создания группы стал показанный местным телеканалом TVN сюжет о праздновании польской организацией "Гордость и современность" годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера. Как уже писала "РГ", журналистам телеканала удалось проникнуть на празднование дня рождения вождя нацистской Германии и снять репортаж в лесу, где были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, а присутствующие активисты организации "Гордость и современность" вскидывали руки в нацистском приветствии. После этого глава МВД Польши обратился к правительству с просьбой о создании межведомственной группы, которая разработает практическую стратегию противодействия фашизму.