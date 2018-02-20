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20.02.2018 00:27
Рубрика: Власть

Посол РФ опроверг "вмешательство" Москвы в мексиканские выборы

Москва не вмешивалась в предстоящие всеобщие выборы в Мексике. Об этом в очередной раз заявил посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян.

"Выбор президента Мексики - это дело мексиканских избирателей, - цитирует РИА Новости слова высокопоставленного дипломата. - Все заявления и предостережения, что Мексика должна проявить бдительность в отношении российского вмешательства, голословны и бездоказательны".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Выборы в Мексике запланированы на первое июля. Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что Вашингтон видит первые признаки "российского вмешательства" в мексиканские выборы. Лидер правящей в Мексике партии Энрике Очоа утверждал, что международные СМИ "задокументировали" интересы Москвы и Каракаса в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборные процессы в разных странах. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы в США, Франции и ФРГ, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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