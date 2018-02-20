Астрономы пообещали Москве "голубую Луну"

Уникальнейшее астрономическое явление под названием "голубая Луна" смогут наблюдать жители Москвы. Особенное полнолуние столица будет лицезреть в марте, уточняет РИА Новости, ссылаясь на специалистов городского планетария.

"Голубая Луна" - это образное название двух полнолуний в течение одного месяца. Выражение эквивалентно нашему "после дождичка в четверг". То есть цвет Луна все-таки не поменяет, как это было недавно, в случае с "кровавой" Луной.

Полнолуние Москве обещают 2 и 31 марта. Такое бывает раз в 2-3 года. Это происходит от того, что лунный месяц короче земного. Через некоторое время набегают "лишние" сутки, и земляне могут видеть не 12, а 13 полнолуний в год.