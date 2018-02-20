Москва возглавила рейтинг городов для путешествий с детьми на февральские праздничные выходные. Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и домов с 22 по 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В топ-10 самых популярных у туристов городов для путешествий с детьми на День защитника Отечества вошли: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Кострома, подмосковная Коломна, Великий Новгород, Олонец и Великий Устюг.

Короткие февральские выходные отлично подходят для маленького путешествия с детьми, у которых как раз сейчас школьные каникулы. Причем россияне особо решили не тратиться на эту поездку. По данным аналитиков, на эти дни в Москве бронировали жилье в среднем за 3,5 тысячи рублей в сутки. Для сравнения в Сочи путешественники заплатили 4 тысячи рублей в сутки, а в Петербурге и подмосковной Коломне - 3 тысячи рублей в сутки.

В День защитника Отечества гости столицы смогут насладиться не только традиционным праздничными мероприятиями, но и грандиозным фейерверком. Его запустят салют на 16 площадках. Пиротехническое зрелище начнется 23 февраля в 21:00. Салют продлится около 10 минут, за это время 74 установки выстрелят в небо около 10 тысяч раз.

Главной площадкой праздника станет Поклонная гора, кстати, там салют будут сопровождать громкие холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Фейерверки можно будет увидеть также в Парке Победы, на ВДНХ, в Измайловском парке, парке "Кузьминки".