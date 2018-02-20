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20.02.2018 12:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи стали охотнее брать кредитные карты

Текст: Ангелина Зеленькова

В январе число выданных "кредиток" в Москве выросло более чем на 60% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По данным российских кредиторов, в январе всего выдано почти 590 тысяч кредитных карт, что на 68% больше, чем в январе 2017 года. И это самый высокий показатель за последние четыре года. Причем в Москве и Санкт-Петербурге выдача новых "кредиток" в январе увеличилась на 62,3% и 59,7% соответственно.

Кроме этого, Москва оказалась в лидерах, где было выдано больше всего кредитных карт, москвичи взяли 35,6 тысячи "кредиток". Московская область оказалась на втором месте - 27,1 тысячи единиц, а Краснодарский край на третьем месте, где было выдано 23,4 тысячи карт. Меньше всего кредиток брали в Забайкальском крае (4,2 тыс. единиц), Архангельской (4,6 тыс. единиц), Амурской (4,7 тыс. единиц) областях.

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