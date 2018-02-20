Подмосковные пенсионеры получат единовременную выплату вместе с пенсией

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей, которую губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился произвести всем жителям области в возрасте от 70 лет, поступит на банковские счета граждан или же они получат ее из рук почтальонов, сообщила первый зампред областного правительства Ольга Забралова.

- Никаких проблем с получением единовременной материальной помощи у жителей не возникнет - почти у всех открыты банковские счета, на которые поступает пенсия. Тем, кто привык получать пенсию из рук почтальона, выплату принесут вместе с пенсией, - подчеркнула Забралова. Она также отметила, что жителям области, которым уже исполнилось 70 лет, выплата будет начислена автоматически. Тем же, кто только готовится отметить 70-летие в этом году, нужно будет написать заявление о единовременной выплате в МФЦ или на портале госуслуг.

Деньги пенсионеры получат в сроки с 18 марта по 1 июля. По подсчетам подмосковных властей, этой дополнительной формой соцподдержки смогут воспользоваться порядка 700 тысяч человек.