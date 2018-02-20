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20.02.2018 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин присвоил улицам Москвы имена выдающихся соотечественников

Текст: Любовь Проценко

Целый ряд столичных улиц и проездов получили новые имена. Решение об их переименовании принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Фото: depositphotos.com
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В частности, проезд 5505, расположенный в Хорошевском районе между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна, назван в честь выдающегося баскетбольного тренера, президента баскетбольного клуба ЦСКА Александра Гомельского. Новая улица находится по соседству с универсальным спорткомплексом ЦСКА, названным также в честь Гомельского.

Напомню, Александр Гомельский стал заслуженным тренером СССР еще в 1956 году. Затем четырежды - в 1967, 1977, 1982 и 1988 году признавался лучшим тренером страны. Он многие годы тренировал сборную команду страны, которая под его руководством в 1988 году стала олимпийским чемпионом. Была она и 7-кратным чемпионом Европы, и 2-кратным чемпионом мира.

Два проезда неподалеку от проспекта Вернадского - N 6643 и N 6645 тоже стали улицами: первая - Семенова-Тян-Шанского и вторая - Михаила Певцова. Оба прославились как знаменитые путешественники и исследователи. Расположенный неподалеку безымяный проезд получил имя метеоролана, климатолога и географа Александра Воейкова.

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