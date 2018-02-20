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20.02.2018 13:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин учредил гранты на обучение врачей по дефицитным специальностям

Текст: Любовь Проценко
Правительство Москвы учредило гранты трем федеральным медицинским вузам. В частности, первый мед им. Сеченова и медуниверситет им. Пирогова получат по 63,1 миллиона рублей, а медуниверситет им. Евдокимова - 17,5 миллиона. Все три вуза станут участниками проекта "Школа профессионального роста", задача которого - более углубленная подготовка врачей по специальностям, которых не хватает в столичных стационарах и поликлиниках. Такое решение принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Мэр города Сергей Собянин напомнил, что создать такую школу он обещал на встрече со студентами медвузов. Руководители городских лечебных учреждений не раз жаловались ему, что выпускники вузов приходят к ним недостаточно подготовленными. Не соответствуя требованиям, которые предъявляют к ним на месте первой после учебы работы, они уходят. Отсюда в городе большая текучесть кадров медиков ряда специальностей и их дефицит и в поликлиниках, и в стационарах.

Как рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего от студентов на эту дополнительную подготовку поступило 360 заявок. Набор проводится из числа студентов 6 курса по специальностям педиатрия и лечебное дело (амбулаторное звено), а так же из ординаторов второго года обучения по специальностям педиатрия, терапия, общая врачебная практика, психиатрия, УЗИ, рентгенология, функциональная диагностика, оториноларингология, неврология (амбулаторное звено), анестезиология-реаниматология (стационарное звено).

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В программу обучения будет включено углубленное изучение профильных дисциплин, в том числе с использованием симуляционных методик, специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. Кроме того, участники школы пройдут практику в стационарах и поликлиниках Москвы, где смогут получить опыт применения стандартных медицинских манипуляций, отработки действий при оказании неотложной помощи, а также примут участие в курировании больных.

Эта учеба будет происходить без отрыва от основного учебного курса. Длиться она будет два семестра, в общей сложности - 4 месяца. Во время учебы слушатели будут получать дополнительную стипендию в размере 25 тысяч рублей в месяц. После окончания обучения они должны будут три года отработать в одном из лечебных учреждений города - как правило, по месту стажировки.

Занятия у первого потока стартуют уже 26 февраля. Столичные власти надеются, что город получит в итоге более квалифицированных специалистов. Студенты медвузов тоже не проиграют: им гарантировано трудоустройство после окончания учебы и в будущем - спрос со стороны лучших лечебных учреждений столицы.

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