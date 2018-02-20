Третьяковская галерея представила архитектурную концепцию реконструкции здания Новой Третьяковки, разработанную архитектурным бюро Рема Колхаса и одобренную Попечительским советом.

Хотя Рем Колхас и сказал на пресс-конференции, что перед ним не стояла задача спасения памятника эпохи советского модернизма, но, очевидно, что его любовь к архитектуре европейского модернизма середины ХХ века, как и опыт работы с крупнейшими музеями мира, сыграли тут не последнюю роль.

Предложенная Колхасом реконструкция здания сохраняет принципиальный подход к современной архитектуре как "открытой структуре", для которой связь внутреннего пространства с внешним, городским играет ключевую роль.

Но при сохранении внешней оболочки типичного модернистского объекта, здание "переформатируется" под новые потребности зрителей ХХI века с учетом новых технологических возможностей. Причем, как заметил архитектор Владимир Плоткин (ТПО "Резерв" выступает партнером голландского бюро в разработке концепции), здание на удивление легко поддается "апгрейду", позволяя развернуть лестницу, "вместить" эскалаторы, образовательные центры, киноцентр, место отдыха, библиотеку, кафе, ресторан... Словом, все, без чего немыслим сегодняшний музей.

В свою очередь нынешняя концепция реконструкции немыслима без объединения двух пространств, ныне буквально разделенных стеной. Одно из них сейчас принадлежит Третьяковской галерее, другое является собственностью Международной конфедерации Союза художников (МКСХ). Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, подчеркнула, что договоренность об этом была достигнута еще "на берегу".

В Новую Третьяковку можно будет войти или со стороны Садового кольца - в Фестивальное пространство, или со стороны "Музеона" - на выставки, или со стороны набережной Москвы-реки - в Образовательный центр, библиотеку, архив. Но где бы ни вошел зритель, внутри здания он может попасть в любой сектор.

Реконструкция предполагает незначительное увеличение площади: с 61 091 кв. м до 65 000 кв. м - прежде всего за счет застройки технического двора (один этаж), небольшой надстройки на крыше, где будет маленький ресторан с видом на реку.

Среди очевидных проблем - юридический статус здания, часть из которого принадлежит Международной конфедерации Союза художников (МКСХ), организации, которая сейчас находится в процессе ликвидации. Другая проблема - то, что Третьяковская галерея как федеральный музей не имеет своей территории вокруг здания. "Музеон" - московское пространство. Понятно, что к музею нужны подъезды, дороги, парковка. Это вопросы, которые будут решать явно не только архитекторы.

Справка "РГ"

В Новой Третьяковке на Крымском Валу сегодня представлена важная часть коллекции русского искусства ХХ века, в том числе работы Малевича, Кандинского, Шагала, Дейнеки, Мухиной... Проект здания создан архитекторами Н.П. Сукояном и Ю.Н. Шевердяевым в 1964 году. Строительство было завершено почти 20 лет спустя - в 1983 году. Общая площадь сейчас - 61 091 кв. м. Это одно из самых больших музейных зданий России.