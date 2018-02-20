Один из крупнейших российских производителей химического сырья - компания "Метафракс" вложит 58 миллиардов рублей без НДС в строительство нового комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" (АКМ) в Губахе.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) на экономическом форуме в Сочи подписали губернатор Прикамья Максим Решетников, генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут и глава города Губаха Николай Лазейкин. Проект является стратегически важным не только для края, но и для страны в целом, поэтому на подписании СПИКа присутствовал также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как рассказали в компании, завод в Губахе станет крупнейшим инвестиционным проектом компании за всю ее историю. Он будет производить аммиак, карбамид и меламин на основе продувочного газа производства метанола, выпуск первой партии аммиака планируется во второй половине 2020 года. Предполагается, что основная часть продукции будет использоваться для внутренних нужд группы компаний "Метафракс".

- Сегодня мы подписали не декларацию о намерениях, а специальный инвестиционный контракт, это предметный договор, - пояснил глава Прикамья Максим Решетников сразу после подписания документа. - Менеджмент предприятия провел большую работу по организации всех бизнес-процессов. Согласованы условия финансирования, подписаны юридически обязывающие документы, подготовлена площадка для строительства. В ближайшие недели начнется строительство, а затем и монтаж оборудования.

Министр промышленности РФ Денис Мантуров поздравил участников подписания СПИКа и пожелал им успехов в работе. К слову, в последние годы "Метафракс" пользовался мерами господдержки, рассказал председатель совета директоров ПАО "Метафракс" Армен Гарслян. По его словам, развитие компании и сегодня во многом зависит от поддержки государства.

- Безусловно, реализация такого крупного проекта связана с серьезной поддержкой губернатора Пермского края и правительства региона в целом. Мы - достаточно крупный производитель, который уже много лет инвестирует в промышленные объекты и имеет свои производства не только в России, но и за рубежом. Но завод АКМ в Губахе стал пиком, это самый крупный наш завод, он позволит группе компаний "Метафракс" снизить зависимость от поставщиков сырья и в перспективе выйти на новые рынки сбыта, - рассказал Армен Гарслян. - И для нас очень важно, что проект вдохнет новую жизнь в территорию как минимум на несколько десятилетий вперед.

Подписанный СПИК - это форма государственно-частного партнерства, когда бизнес обязуется создать новое промышленное производство с фиксированными инвестициями и объемами выпуска продукции, новые квалифицированные рабочие места, вследствие чего возрастут налоговые поступления. Региональные власти, в свою очередь, предоставляют компании возможные в рамках законодательства меры стимулирования, в частности налоговые льготы.

Проектная мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 41 тысячу тонн меламина. Основная часть продукции пойдет на производственные нужды группы компаний "Метафракс".

Комплекс "Аммиак-карбамид-меламин" будет интегрирован с основным производством метанола. Фото с сайта ОАО "Метафракс"

Комплекс АКМ будет интегрирован с основным производством метанола, в связи с чем производство аммиака и карбамида планируется осуществлять по технологии, включающей применение отходов производства: использование продувочных газов с производства метанола и двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга. Благодаря этому сократятся выбросы, а энергоэффективность будущего комплекса увеличится.

Как сообщили в правительстве региона, завод даст почти 400 рабочих мест для жителей Губахи, обеспечит большое количество рабочих мест на строительстве сложных объектов. Под строительство комплекса АКМ подготовлена площадка более 20 гектаров. В настоящее время ведется прокладка подземных коммуникаций, чтобы летом приступить к следующему этапу строительства - монтажу фундаментов под оборудование и металлоконструкции зданий. Кроме того, компания решила серьезно инвестировать в социальную сферу - например, построить жилье для будущих сотрудников.

Напомним, ПАО "Метафракс" подписало контракты с генподрядчиками строительства - двумя российскими компаниями: ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" (НИИК, Дзержинск, Нижегородская область) и ООО "Управляющая компания "Уралэнергострой" (Свердловская область). Общая сумма контрактов - 33,5 миллиарда рублей.

Разработчик технологии и поставщик оборудования - швейцарская компания Casale SA. По условиям контракта Casale SA выступит в качестве лизензиара и ЕРСМ-подрядчика. На новой производственной площадке будут возведены установки, принцип работы которых является ноу-хау швейцарской фирмы.

Справка "РГ"

Группа компаний "Метафракс", головной офис которой находится в городе Губаха Пермского края. В ее составе современное производство синтетических смол ООО "Метадинеа", расположенное в Подмосковье и Пермском крае, а также старейший химический завод АО "Карболит" в подмосковном Орехово-Зуево. В группу также входит компания по производству формальдегида и синтетических смол Метадинеа Австрия ГмбХ, расположенная в городе Кремс (Австрия). В составе строительных активов группы - компания ООО "МетаТрансСтрой", ООО "МК Химстрой". IT-обслуживание осуществляет ООО "Метафракс-Информ".