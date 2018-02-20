Иркутский СК начал проверку гибели младенца в больнице

Семимесячный ребенок умер в реанимационном отделении "Областной больницы № 2" в поселке Усть-Ордынский Иркутской области. По факту происшествия начата доследственная проверка, сообщили в СК по региону.

Предварительная причина смерти ребенка - миокардит сердца. Состояние мальчика ухудшилось после того как ему была поставлена прививка.

- Установлено, что после вакцинации 30 января мать дважды обращалась в больницу с жалобами на состояние здоровья малыша. В итоге 13 февраля ребенок был доставлен в критическом состоянии в реанимацию, где вскоре скончался, - рассказали в областном СК.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам оценки действий врачей будет приниматься решение о необходимости возбуждения в связи со случившимся уголовного дела.