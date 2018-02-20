Стены частных домов в Махачкале обрушились из-за земляных работ

Земляные работы привели к обрушению стен в частных домах в Махачкале. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

"Причина обрушения (стен) - рытье котлована, его расширение на соседнем участке при строительстве многоэтажного жилого дома", - цитирует пресс-служба слова замглавы дагестанского МЧС Олега Халилова.

ЧП произошло в понедельник около 22:00. На территории шести домохозяйств по улице Даниялова обрушились стены в трех частных домах. Жильцы были оперативно эвакуированы. Всего в этих домах проживали 26 человек, в том числе девять детей.

Спасатели предупредили об угрозе обрушения стен в оставшихся трех хозяйствах.

Последствия происшествия ликвидируют более 30 человека и 10 единиц техники.