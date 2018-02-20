Рыбную отрасль России ожидают судьбоносные решения. В 2018 году завершается срок действия договоров о закреплении за рыбопромысловыми предприятиями долей квот на вылов водных биоресурсов, которые были приняты 10 лет назад. Властям предстоит определить, по какому принципу квоты будут распределяться в дальнейшем. Кроме того, в этом году предстоит впервые начать распределение "инвестиционных" квот для тех рыбопромышленников, которые строят новые суда на российских верфях. Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на IV Всероссийском съезде рыбаков, проведение которого намечено на 26 февраля в Москве.

Предложение провести съезд рыбаков в 2018 году поступило от ВАРПЭ и Росрыбпрофсоюза в начале декабря 2017 года. Инициативу поддержали отраслевые ассоциации рыбодобывающих регионов страны. В последний раз аналогичное мероприятие проходило шесть лет назад . На нем было принято решение о сохранении "исторического" принципа распределения квот на добычу водных биоресурсов между рыбопромышленными компаниями. Тогда же делегаты рекомендовали после 2018 года увеличить срок закрепления квот с 10 до 15 лет. Таким образом, в этом году доли квот впервые будут распределяться на 15 лет. Напомним, исторический принцип распределения квот предполагает, что компании, получившие свои доли квоты в 2000-х годах, автоматически продлевают их на следующий период, если соблюдают условия вылова.

В ноябре 2017 года появилось предложение отказаться от "исторического" принципа при распределении квот на добычу камчатского краба и распределять их с помощью аукционов. Их инициаторы аргументировали свою позицию тем, что камчатский краб - дорогой ресурс и уровень обеспеченности крабодобывающих предприятий гораздо выше средних отраслевых показателей. А значит, государственная поддержка, которую подразумевает "исторический" принцип, краболовам не нужна. Администрации президента было поручено рассмотреть предложение о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет.

Рыбопромышленное сообщество высказало по этому поводу резкое недовольство. Первыми забили тревогу краболовы. Глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков заявил, что рыбодобывающие компании обычно не сосредоточены на одном ресурсе, а строят работу на комплексной основе. Если из "общего котла" квот изъять крабов, это создаст опасный прецедент, после которого отказ от "исторического" принципа может быть распространен и на другие виды водных биоресурсов.

- В законе о рыболовстве особый статус крабов не пропишешь, - подчеркнул Александр Дупляков в одном из интервью. - Это означает, что норма будет отсылочной, а решение по объектам будет принимать конкретный чиновник. Это главный риск, потому что аппетит приходит во время еды. Сейчас крабы, потом лососи, потом другие ценные объекты. Печальный опыт аукционов начала 2000-х наглядно продемонстрировал нежелательность их применения. Мы только пару-тройку лет назад избавились от негативных процессов, порожденных этими аукционами. У государства есть иные механизмы изъятия прибыли, которые надо применять.

К краболовам присоединились и рыбаки. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев назвал инициативу по изъятию крабовых квот из общей системы распределения долей "экономическим цунами". По его мнению, аукционный механизм поставит претендентов на квоты в неравные условия. Во-первых, малейшие сомнения в надежности "исторического" принципа тут же ограничат доступ рыбакам к банковским кредитам. Во-вторых, действующие предприятия, уже с приличной долговой нагрузкой, не смогут полноценно принимать участие в торгах.

- Мы уже переживали это в начале двухтысячных, - добавил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. - Чем это обернулось для отрасли, известно всем. Предприятия набрали кредитов и оказались в большом минусе. Чтобы решить, как выручать рыбную отрасль, пришлось собирать Госсовет. Некоторые утверждают, что при распределении квот на аукционах рыба на прилавках станет дешевле. Все как раз наоборот! Цены на аукционах взвинчиваются в разы. Эта переплата гарантированно увеличит стоимость рыбопродукции на российском внутреннем рынке, но никак не уменьшит.

Свои сомнения рыбаки изложили в открытом письме, которое будет обсуждаться на съезде. Они подчеркивают, что аукционы вызвали упадок рыбной отрасли, и лишь благодаря "историческому" принципу ее удалось восстановить.

"В 2007 году каждая тонна общероссийского вылова обеспечивала 2900 рублей поступлений в бюджеты всех уровней. В 2017 году - свыше 10 тысяч рублей. Отраслевые инвестиции в 2007 году составляли менее 1,5 миллиарда рублей, в 2017 году - 14 миллиардов. В 2007 году на российских верфях не строилось ни одно рыбопромысловое судно. В 2017 году ведется строительство восьми, а портфель заказов от рыбопромышленных предприятий составляет 24 рыбопромысловых судна. В 2007 году по российским железным дорогам перевезено не более 400 тысяч тонн российской рыбопродукции, в 2017 году - почти 900 тысяч тонн доставлено из портов Дальнего Востока в другие регионы страны", - говорится в письме.

Авторы письма просят установить на ближайшие 6 лет мораторий на внесение в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" каких-либо поправок, меняющих его базовые принципы. Также они настаивают на том, чтобы договоры о закреплении долей квот с рыбопромышленными предприятиями были перезаключены без всяких изъятий. Эксперты отмечают, что введение "исторического" принципа было действительно разумным шагом. Однако в позиции рыбопромышленников есть изрядная доля лукавства. Прежде всего она заключается в том, что в шуме по поводу сохранности "исторического" принципа утонул другой, не менее важный вопрос: цены на рыбу в российских городах остаются недоступными для большинства покупателей. Рыбаки предпочитают не касаться этой неприятной темы, поскольку значительная доля ответственности за эту ситуацию лежит именно на них.

Как отмечает заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН, за последние 4-5 лет оптовые цены на рыбопродукцию, по которым рыбаки продают свои уловы, за период с 2014 по 2017 год взлетели почти втрое. Как это ни парадоксально, в рыбодобывающих регионах рыба подорожала сильнее, чем в центральных.

Рыбаки часто ссылаются на то, что в высоких ценах виноваты не они, а перекупщики. Но этот довод справедлив лишь отчасти. Разрыв между оптовой и розничной ценами на мороженую обезглавленную треску составляет сегодня около 60 процентов, а несколько лет назад он был меньше - на уровне 45-50 процентов. Итог очевиден: вылов рыбы вырос с 4,199 миллиона тонн в 2010 году до 4,656 миллиона тонн в 2016 году без учета экспорта, тогда как российское население в 2010 году потребляло 10,4 килограмма рыбы в год на человека, а в 2016 году - 10,3 килограмма. И сегодня эта ситуация изменилась очень мало.

- Доходы рыбодобывающих предприятий сегодня значительны, - отмечает Анатолий Васильев. - Предприятия океанического промысла работают с рентабельностью около 75 процентов. Большинство компаний способны обслуживать инвестиционные кредиты.

По мнению ученого, выход из этой ситуации может быть только один: государственное регулирование экспорта рыбопродукции по примеру европейских стран. Например, в Великобритании рыбопромысловое судно должно исполнять требования лицензии и поставить на родной берег 50 процентов своей квоты.

Более того, для рыбопромышленников там установлен нижний предел этих поставок. Если рыбаки в него не укладываются, они теряют квоту и сохраняют за собой право ловить лишь неквотируемые виды водных биоресурсов.

- "Исторический" принцип распределения квот следовало бы откорректировать с учетом эффективности работы рыбодобывающих предприятий,- уверен Анатолий Васильев.- На мой взгляд, обязательно должен учитываться вылов квот. В 2015 году недоосвоение квоты по треске и пикше было огромным - почти 20,5 тысячи тонн. В этом году большой недолов будет по мойве, поскольку это низколиквидный и мало кого интересующий ресурс. Кроме того, при наделении предприятий квотами необходимо учитывать обеспечение рыбой внутреннего рынка.

Прямая речь

Андрей Попов, заместитель генерального директора Выборгского судостроительного завода:

- Мы разделяем беспокойство рыбаков. Сегодня на российских предприятиях рыбаками заказано уже более 40 судов, в том числе для крабового промысла. В сегменте гражданского судостроения это значительная часть портфеля заказов для заводов. Строительство новых судов - это долгосрочные инвестиции, которые требуют детального просчета по окупаемости, понятных правил игры. Переход на аукционы - большой фактор риска, причем не только в сегменте судов для добычи краба. Ряд новых контрактов, которые были фактически уже на выходе и по другим видам промысла, сего-дня поставлен на паузу до разрешения этой ситуации.