Петербургские туроператоры выступили против обновленного соглашения о безвизовых поездках с Китаем. В подготовленной редакции документа участники рынка усмотрели пункты, которые развязывают руки теневому сектору туриндустрии. Это больной вопрос для Петербурга, ведь только в прошлом году город недополучил от китайских туристов 4 миллиарда рублей. Эксперты уверены: если новые правила не изменить сейчас, доходы от туризма совсем сойдут на нет.

На китайский туризм в Петербурге до последнего времени возлагали много надежд. Это самое быстрорастущее направление. В прошлом году город посетило свыше миллиона туристов из Поднебесной. И в 2018-м их может стать еще больше.

Однако вопреки ожиданиям Петербург не смог получить от их визитов экономической выгоды. По оценкам комитета по туризму Санкт-Петербурга, доходы от путешественника из Поднебесной оказались на

40 процентов ниже, чем от туриста из стран Евросоюза. Расчеты Лаборатории изучения китайского туризма еще более печальны. Официально турист из Поднебесной, прибывающий в Санкт-Петербург, тратит 10-12 тысяч рублей, а по факту - 100-150 тысяч.

Переводчик и студент

"РГ" уже писала об особой теневой инфраструктуре, которая занимается обслуживанием китайских туристов. Суть в том, что большую часть услуг они получают у нелегальных игроков - их возят по городу не транспортные компании, а частные владельцы автобусов, которые не платят никаких налогов, их обслуживают в кафе и рассчитывают без чеков, их заводят в сувенирные магазины "для своих" и продают товары в обход законодательства о торговле.

По словам Киры Журавской, генерального директора туроператора, занимающегося приемом туристов из Поднебесной, легальные игроки зачастую только оформляют безвизовые списки и заселяют туристов в гостиницы. То есть китайского туриста на территории России сопровождает представитель китайского туроператора, а не российская компания. Эта система приводит к тому, что в Китае как грибы после дождя появляются подпольные компании, занимающиеся продажей туров по демпинговым ценам. Когда турист "клюет", его отправляют в Россию и предлагают заведомо нелегальный сервис.

В Смольном об этой проблеме знают, но, как говорят чиновники, бороться с нелегальными схемами пока не везде получается.

Как сообщил "РГ" председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, более или менее налажена борьба с нелегальными гидами.

Из сотрудников МВД и работников петербургской ассоциации гидов-переводчиков создана рабочая группа, которая стала выходить на рейды по выявлению нелегальных гидов.

- Заведено несколько десятков административных дел. И надо сказать, эта работа принесла успех. Количество нелегальных китайских гидов значительно сократилось. Дело в том, что в большинстве своем на такую подработку соглашаются студенты из Поднебесной, которые учатся в нашем городе. Если за первое нарушение им грозит штраф в 5 тысяч рублей, то во второй раз их выдворяют. Сокращение "нелегалов" подтверждает и статистика. Если зимой многие аккредитованные гиды-китаисты не находили работы, то сейчас Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка привлекает даже студентов языковых вузов, - заявил Мушкарев.

Президент Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева с оценками чиновника не согласна. По ее данным, нелегальные гиды продолжают доминировать на рынке, именно они обслуживают подавляющее большинство тургрупп, которые приезжают из Китая в межсезонье. Сейчас, как говорит Баргачева, 80 процентов всех легальных гидов сидят без работы.

Кафе без имени

Оценки экспертов и чиновников сходятся, когда речь заходит о подпольных магазинах и кафе.

Такие точки ориентированы исключительно на китайских туристов, которые не знакомы с нормами российского законодательства и не понимают, в какой момент их права нарушаются. Например, в подпольные кафе не ходят санитарные врачи, хотя случаи отравления там происходят регулярно. По словам председателя совета ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрия Цуркана, проблема - в отсутствии данных. Например, российские ведомства могут получить информацию о массовом отравлении в кафе и прийти туда с проверкой, только если турист попал в больницу или написал жалобу. Но, как правило, отравления в легкой форме путешественники переживают в гостиницах.

- О случаях массового отравления мы узнаем, как правило, через несколько месяцев, когда на конференции или отраслевой выставке слышим от коллег из Китая, что в России плохое питание, - говорит Цуркан.

- Проблему усложняет то, что большинство таких кафе или магазинов формально не нарушают российские законы. Многие из них используют различные лазейки в законодательстве. По бумагам они проходят как организации, не являющиеся туристическими. А по факту такие учреждения принимают туристов и собирают с них деньги, - отмечает Андрей Мушкарев.

В Смольном не знают, сколько подпольных кафе и магазинов обслуживают китайские группы. Нет таких адресов и у полиции, да и не совсем понятно, с какими претензиями к ним приходить. Единственная зацепка для правоохранителей - это точки, торгующие янтарем. Если продажа производится без документов, то владельцам точки можно вменить незаконный оборот драгоценных камней.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Николай Абросимов видит корень проблемы в том, что легальная городская инфраструктура оказалась слишком дорогой и неудобной. И на запрос китайских путешественников на дешевый отдых откликнулись только нелегалы, которые фактически создали свою, теневую инфраструктуру.

Омбудсмен полагает, что участникам рынка следует оптимизировать свои затраты, чтобы стать конкурентными. Но параллельно требуется и изменение ряда нормативов, например касающихся автобусных перевозок. Уже сейчас российские внутренние рейсы в регионах СЗФО охотно обслуживают автобусные компании из стран Прибалтики. Им выгоднее регулярно пересекать границу, платить повышенные налоги в ЕС, чем выполнять требования, предъявляемые к российским перевозчикам.

О том, что необходимо менять правила, говорят и петербургские власти. По данным "РГ", Смольный обратился с предложением об изменении законодательства о торговле в полпредство президента в СЗФО.

Тем не менее, пока изменения принимаются совсем не те, за которые ратуют легальные игроки. Так, в обновленном соглашении о безвизовом приеме китайских туристов нет термина "гид-переводчик", зато указано, что в группе должен быть сопровождающий. По мнению эксперта Константина Яхонтова, появление "сопровождающего" создаст дополнительную лазейку для нелегального бизнеса, например, так смогут называть себя те же нелегальные гиды. Многих пугает и увеличение срока безвизового пребывания с двух до трех недель.

Нужен новый закон

В ассоциации "Мир без границ", объединяющей компании, работающие с китайскими туристами, считают, что менять нужно не соглашение, а россий-ское законодательство о туризме, в котором пока прописаны нюансы, касающиеся выездного туризма и слабо затронуты вопросы въездного. Сейчас предложения ассоциации рассматривают в федеральном агентстве по туризму.

Тем не менее, как бы не менялось законодательство, эксперты сходятся во мнении, что в отрасли необходимы координация и контроль. Удастся ли Петербургу выправить ситуацию, большой вопрос.

Грядущий туристский сезон станет для Петербурга поворотным. Впервые не только участники рынка, но и власти, и правоохранительные органы знают, чего можно ждать от нелегальной туриндустрии. И от того, насколько эффективно они сработают, зависит, кто получит деньги китайских туристов.