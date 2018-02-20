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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Анонсы и авансы

Какие навыки нужны, чтобы понять, вывезен ли мусор?
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7500 (20)
В Северной столице не утихают страсти вокруг общественного жилищного контроля. На днях была создана специальная рабочая группа, которая должна разработать региональный закон по этому вопросу, прописать порядок действий при проведении "народных" проверок и выработать систему обучения петербуржцев, которые хотят стать контролерами. "Вместо того чтобы действовать, мы снова погрязаем в переписке и болтовне", - сетуют специалисты и называют происходящее "саботажем". И действительно: соответствующий федеральный закон был принят еще в 2014 году, а постановление правительства РФ с описанием алгоритма проверок - в 2016-м. Так что выдумывать что-то принципиально новое городу просто незачем.

Обсуждение вопросов жилищного контроля в Петербурге каждый раз вызывает двоякое ощущение. Вроде бы "рулят" всем общественники (вот и сейчас руководителем рабочей группы назначен член регионального штаба ОНФ Павел Созинов, а в ее состав вошли члены Общественной палаты, председатели советов домов), но вместе с тем первое заседание прошло на площадке жилищного комитета, а свои предложения в числе прочих высказывали представители государственной жилищной инспекции (ГЖИ). То есть те, кого федеральный закон предписывает горожанам контролировать, сами далеко не в последнюю очередь занимаются его внедрением и активно предлагают действовать "рука об руку". При этом никакой конкретики пока добиться не удается: "приведение общественного контроля в систему", "конкретизация понятий на уровне региона" - на вопросы журналистов отвечают только такими абстрактными фразами. Единственное, что более-менее понятно: к концу 2018 года ориентировочно будет подготовлен проект регионального закона. А вот что же именно будут представлять из себя эти "народные" проверки, остается только догадываться.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Общественный надзор в ЖКХ Петербурга отдали на откуп чиновникам

- Это не поход дружинников по заявкам, хотелось бы что-то другое, - туманно пояснил председатель комиссии Общественной палаты по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Валерий Солдунов.

И пока специально созданные группы только начинают думать, петербуржцы уже готовы предложить готовый вариант. Так, активистка группы "ЖКХ: объединение советов домов и собственников" Марина Мачнева считает, что начинать проверять ситуации по конкретным адресам можно и нужно уже сейчас.

- Мы берем конкретное нарушение и поднимаем абсолютно все документы. Знакомимся с обращениями горожан, с ответами, которые они получают от городских органов. Ведь люди порой по десять лет пытаются добиться хоть каких-то подвижек! Затем совместно с ОНФ делается заключение и выносится на суд Общественной палаты. Если выясняется, что дело в отсутствии профессионализма или в коррупции, понятно, что это повод для привлечения чиновников к ответственности.

Пенсионерка уверяет: информация о том, что в рабочей группе по общественному контролю участвуют около 40 общественных организаций, - неверна, как и заявления ее представителей о нехватке специалистов в сфере ЖКХ.

- На самом деле, никто из настоящих общественников в этом не задействован. А насчет специалистов, то у нас есть такие общественники, которые обучают людей в ГЖИ. Разве это не уровень? Тем не менее и их никуда не приглашают.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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Подготовка специалистов - принципиально важный момент общественного надзора, считают в Общественной палате: специальные курсы, вероятнее всего, будут организованы на базе учебно-курсового комбината жилищного комитета, а еще - экзамены, критерии оценки, получение свидетельств, реестр контролеров... Все это еще тоже только предстоит разработать. Однако эксперты подчеркивают: максимум, что необходимо добровольцам, - инструктаж, но никак не новая полноценная система обучения.

- Во-первых, есть люди с опытом, которые и так в курсе проблематики. Во-вторых, какие навыки нужны, чтобы понять, убрана ли, например, придомовая территория, вывезен ли мусор? Если дело касается более технически сложных сфер, то в любом случае контролер не вмешивается в работу, а просто наблюдает. Чтобы усвоить базовые навыки, ему будет достаточно прочитать специальную брошюру, - прокомментировал на условиях анонимности один из городских юристов.

В целом же общественность склоняются к тому, что многочисленные анонсированные рабочей группой планы - надуманные, так как в законах уже все прописано, и по ним уже давно можно работать. При этом в принципе региональный закон не помешает, но в других регионах его почему-то уже успели принять, тогда как Петербург остается в аутсайдерах.

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