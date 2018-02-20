Обсуждение вопросов жилищного контроля в Петербурге каждый раз вызывает двоякое ощущение. Вроде бы "рулят" всем общественники (вот и сейчас руководителем рабочей группы назначен член регионального штаба ОНФ Павел Созинов, а в ее состав вошли члены Общественной палаты, председатели советов домов), но вместе с тем первое заседание прошло на площадке жилищного комитета, а свои предложения в числе прочих высказывали представители государственной жилищной инспекции (ГЖИ). То есть те, кого федеральный закон предписывает горожанам контролировать, сами далеко не в последнюю очередь занимаются его внедрением и активно предлагают действовать "рука об руку". При этом никакой конкретики пока добиться не удается: "приведение общественного контроля в систему", "конкретизация понятий на уровне региона" - на вопросы журналистов отвечают только такими абстрактными фразами. Единственное, что более-менее понятно: к концу 2018 года ориентировочно будет подготовлен проект регионального закона. А вот что же именно будут представлять из себя эти "народные" проверки, остается только догадываться.
- Это не поход дружинников по заявкам, хотелось бы что-то другое, - туманно пояснил председатель комиссии Общественной палаты по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Валерий Солдунов.
И пока специально созданные группы только начинают думать, петербуржцы уже готовы предложить готовый вариант. Так, активистка группы "ЖКХ: объединение советов домов и собственников" Марина Мачнева считает, что начинать проверять ситуации по конкретным адресам можно и нужно уже сейчас.
- Мы берем конкретное нарушение и поднимаем абсолютно все документы. Знакомимся с обращениями горожан, с ответами, которые они получают от городских органов. Ведь люди порой по десять лет пытаются добиться хоть каких-то подвижек! Затем совместно с ОНФ делается заключение и выносится на суд Общественной палаты. Если выясняется, что дело в отсутствии профессионализма или в коррупции, понятно, что это повод для привлечения чиновников к ответственности.
Пенсионерка уверяет: информация о том, что в рабочей группе по общественному контролю участвуют около 40 общественных организаций, - неверна, как и заявления ее представителей о нехватке специалистов в сфере ЖКХ.
- На самом деле, никто из настоящих общественников в этом не задействован. А насчет специалистов, то у нас есть такие общественники, которые обучают людей в ГЖИ. Разве это не уровень? Тем не менее и их никуда не приглашают.
Подготовка специалистов - принципиально важный момент общественного надзора, считают в Общественной палате: специальные курсы, вероятнее всего, будут организованы на базе учебно-курсового комбината жилищного комитета, а еще - экзамены, критерии оценки, получение свидетельств, реестр контролеров... Все это еще тоже только предстоит разработать. Однако эксперты подчеркивают: максимум, что необходимо добровольцам, - инструктаж, но никак не новая полноценная система обучения.
- Во-первых, есть люди с опытом, которые и так в курсе проблематики. Во-вторых, какие навыки нужны, чтобы понять, убрана ли, например, придомовая территория, вывезен ли мусор? Если дело касается более технически сложных сфер, то в любом случае контролер не вмешивается в работу, а просто наблюдает. Чтобы усвоить базовые навыки, ему будет достаточно прочитать специальную брошюру, - прокомментировал на условиях анонимности один из городских юристов.
В целом же общественность склоняются к тому, что многочисленные анонсированные рабочей группой планы - надуманные, так как в законах уже все прописано, и по ним уже давно можно работать. При этом в принципе региональный закон не помешает, но в других регионах его почему-то уже успели принять, тогда как Петербург остается в аутсайдерах.