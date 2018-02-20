В Санкт-Петербурге прошел XIV Балтийский научно-инженерный конкурс. Участие в нем приняли 516 школьников из 55 регионов России, они представили 416 научных проектов. Победителями стали восемь человек. Теперь они поедут представлять Россию на всемирной выставке науки и инженерии (Intel ISEF), награды которой называют "малой нобелевкой".

Соперник ЕГЭ

Всевозможных конкурсов и олимпиад для одаренных детей в нашей стране проводится великое множество. Однако среди этого потока зачастую без ответа остаются два главных вопроса: а что потом делается с призерами и лау-реатами? И что происходит с их изобретениями и открытиями?

Ответы, в общем-то, известны заранее. Талантливые школьники, собрав портфолио своих дипломов, в лучшем случае успешно штурмуют престижные вузы, в худшем - уступают в них места тем, у кого итоговый балл по ЕГЭ оказался выше. Школьные заслуги юных Кулибиных с поступлением в вуз нередко "обнуляются".

Что же касается инженерных изобретений, то статистика говорит сама за себя: в России счастливую коммерческую судьбу получают едва ли 2 процента запатентованных изобретений. До патента же доходит не более двух третей заявок.

В этом контексте Балтийский инженерно-научный форум - явление уникальное. Он изначально создавался не для того, чтобы по-трафить амбициям взрослых людей, работающих с одаренными детьми, а для того, чтобы создать систему, при которой юные Лобачевские и Яблочковы не терялись бы на каждом новом этапе жизни, не "утекали" за границу.

Как Балтийский научно-инженерный конкурс этого добивается?

Илья Чистяков, председатель оргкомитета конкурса, рассказывает, как работает созданная система.

- Олимпиады ставят во главу угла состязательность, - говорит он. - Мы изначально старались отказаться от этого компонента: все-таки современная наука - не спорт. Не факт, что из ребенка, который научился щелкать задачки на скорость, вырастет вдумчивый ученый. Главное, что должен увезти отсюда школьник, - не диплом, а визитку академика или профессора, который пригласит его напрямую к нему обращаться, чтобы обсудить интересующие обоих научные проблемы.

По словам Чистякова, истоки Балтийского научно-инженерного конкурса зародили авторитетные ученые, которые смогли в самое неудачное для российской науки время, 90-е годы, "стукнуть кулаком по столу" и заявить коллегам: если вы не хотите, чтобы ваше дело умерло вместе с вами - вы пойдете в школы. И те пошли.

Вторая особенность конкурса - принципиальный отказ устроителей принимать работы реферативного плана. Главное, что здесь ценится, - самостоятельная мысль, самостоятельное открытие или изобретение.

И третья составляющая - многолетнее ведение "банка" талантливых детей, привлечение к работе с ними ученых высочайшего класса из самых разных областей науки.

Уехать или остаться?

Понятно, что возможности ребенка из маленького поселка или столичного города существенно разнятся. Талант талантом, но для развития способностей человеку нужна творческая среда, общение со специалистами в выбранной научной области. А потому конкурс - это не только попытка выравнять стартовые возможности, но и по-стоянное наставничество старших над младшими.

Кстати, партнерами конкурса в этом году стали шесть университетов. Профессор математического факультета СПбГУ Андрей Терехов признался, что многие представители крупных российских компаний сегодня "за копейки" идут к ним в преподаватели-совместители, объясняя это простейшим соображением: нужен "доступ к телу" студента. За шутливой формулировкой - вполне экономически оправданная охота за лучшими головами.

Что выбирают головы?

Гаджи Османов получил "малую нобелевку" в 2012 году за усовершенствование одной из операционных систем "Майкрософта" - он сделал ее производительность в десять раз быстрее. Был вариант - поступить в Массачусетский университет, но предпочел Высшую школу экономики. Позже работал в Амстердаме и Лондоне, стал партнером нескольких международных компаний, но жить предпочитает в России - условия выравниваются.

Петербуржец Сергей Иванов в 2014 году был признан лучшим молодым математиком Санкт-Петербурга. Сегодня именем Сергея Иванова названа малая планета Солнечной системы - за выдающиеся достижения в области теоретической математики.

А победитель 2006 года Василий Дьяченко стал лауреатом "малой нобелевской премии" за проект "Обратный отладчик компьютерных программ". Сегодня он руководит крупной международной компанией.

Судьба открытий

Что касается изобретений юных инженеров, тут ситуация другая. Многие из них, считает Эдуард Красавин, руководитель научно-технического центра из маленького уральского городка Верхний Уфалей, вполне способны стать обиходными предметами. Например, придуманная уфалейскими школьниками лет 15 назад технология обеззараживания автомобильного кондиционера недавно стала применяться в "Мерседесах" и БМВ. И не понять: то ли украли мысль, то ли сами придумали.

- Патентовать свои изобретения в России стоит дорого и требует слишком многих усилий, - говорит эксперт. - Мы пробовали, но быстро отказались от этого. Ладно уж, пусть будет "ничье". Так, наш левитирующий светильник, в который энергия подается без проводов, - хит прошедшего конкурса. Однако нечто подобное уже замыслили выпускать китайцы...

Можно не сомневаться: нейростимулятор для водителей, чтобы не засыпали во время движения, придуманный и сделанный уфалейкой Софьей Матвеевой, тоже уже скоро начнет где-нибудь производиться. Как и плавающая мини-ГЭС для оленеводов Ямала, сконструированная Анатолием Гринбергом.

Сделанные "на коленке" изобретения зачастую не выдерживают конкуренции с красивыми, но менее остроумными западными аналогами. Почему?

- Потому что у нас не существует такой практики, когда школьник может прийти в серьезную техническую лабораторию и представить работающим там токарям-слесарям техзадание, объясняющее суть его изобретения, - говорит Илья Чистяков. - А это должно становиться привычной практикой нашей жизни. Наступят дни, когда наука будет востребована. Сейчас это только начинает сбываться.