Вологодская область изучит опыт экспедиции "От Балтики до Арктики"

В Вологодской области заинтересовались опытом автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", которая сегодня проезжает по территории региона.

- Русский Север и Вологодчина всегда отличались гостеприимностью и душевным теплом. Мы очень хотим показать вам все самое лучшее, что у нас есть, что накоплено нашими предками. Маршрут автоэкспедиции совпадает с теми путями, которыми велось освоение Севера. И это очень важно, ведь на пути группу ждет много уникальных памятников истории, культуры и архитектуры, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев во время встречи с участниками автоэкспедиции в Вологде.

Вице-губернатор обсудил путешественниками особенности прохождения участка от Петербурга до Вологды и даже сам сел за руль одного из четырех внедорожников.

- За последние годы состояние дорог значительно улучшилось. Если раньше путь от Санкт-Петербурга до Вологды занимал не меньше 10 часов, то теперь люди доезжают значительно быстрее. Большинство трасс, ведущих на Москву и Петербург, уже переданы в федеральную собственность, что позволило снизить нагрузку на региональный бюджет и повысило туристическую привлекательность региона, - отметил Олег Васильев.

Ежегодно Вологодскую область посещают свыше 2,8 миллиона человек, и на доход от туризма приходится четыре процента валового регионального продукта.

Чтобы обеспечить культурную программу путешествий, в регионе проводят множество локальных праздников, посвященных самым разным событиям, начиная от сбора морошки и заканчивая дням рождения сказочных персонажей. Также в рамках проекта "Фестивальное лето" с июля по август каждую неделю в области организуются крупные мероприятия, например, международный фестиваль кружева или театральный фестиваль под открытым небом в стенах Вологодского Кремля.

Тем не менее, в регионе понимают: тургруппа из другого конца страны не может приехать специально на однодневный, пусть даже очень хороший фестиваль. Именно поэтому опыт автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" вызвал в области живой интерес, ведь в течение двух суток участники будут перемещаться от города к городу и знакомиться с местными достопримечательностями, выясняя, проверяя на себе, могут ли такие марафоны быть комфортны и какая инфраструктура для этого нужна.

В Вологде специально для журналистов "Российской газеты" и БНК открыли хранилище Вологодского государственного музея-заповедника.

Исследователи рассказали об уникальных экспонатах, которые практически никогда не выставляются и о которых пока не знают даже узко-профильные специалисты.

А на площади Революции участников автоэкспедиции встретили представители городской администрации, они пожелали участникам счастливого пути и вручили памятные сувениры.

На территории Вологодской области путешественники посетят также Тотьму и Великий Устюг.

Напомним, экспедиция "От Балтики до Арктики", организованная "Российской газетой" и информационным агентством БНК, стартовала 19 февраля из Петербурга. Участники приедут свыше шести тысяч километров и побывают в 12 городах. Завершится автоэкспедиция 27 февраля в Нарьян-Маре.