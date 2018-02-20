Региональных чиновников могут обязать передавать больше налогов муниципалитетам. Речь идет, в частности, о половине платежей по упрощенной системе налогообложения и как минимум о 30 процентах НДФЛ. С такой инициативой в рамках грядущей налоговой реформы выступила общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Представители бизнес-сообщества уверены: субъекты МСП должны формировать более половины доходов муниципалитетов. В таком случае местные чиновники будут заинтересованы в развитии этого сектора экономики. Как сейчас складываются межбюджетные отношения в регионах Северо-Западного федерального округа, необходимо ли их корректировать, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Очередь за денежным пирогом

В нынешней редакции Бюджетный кодекс РФ позволяет регионам самостоятельно определять, достанется ли муниципалитетам какой-то процент платежей по упрощенной системе налогообложения (УСН) или нет. В список тех, кто передает часть УСН в местные бюджеты, входят порядка 40 субъектов РФ. Остальные сохраняют весь объем этих налоговых поступлений в региональной казне.

В Вологодской области, к примеру, в городские округа поступает 20 процентов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Бюджетам муниципальных районов достается уже 50 процентов УСН. В Калининградской области этот показатель составлял в позапрошлом году 30 процентов и для городских округов, и для районов. Но в прошлом году муниципальную долю УСН в эксклаве урезали до 20 процентов.

- В целом по стране часть доходов от платежей по упрощенной системе налогообложения получают меньше 50 процентов муниципалитетов, - делится информацией председатель Калининградского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Олег Газизов. - Однако руководство тех российских субъектов (например, Московской и Свердловской областей), где активно внедряется эта система, оценивают ее положительно. По их мнению, местные власти начинают считать деньги, они по-другому начинают относиться к малому бизнесу, который работает на его территории.

Что касается НДФЛ, регионы обязаны перечислять в районы и города как минимум 15 процентов доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от этого налога. Все, что свыше, остается на усмотрение региональных чиновников. Областные власти могут с помощью НДФЛ выравнивать доходы муниципалитетов - самым "бедным" отдавать сто процентов подоходного налога, собираемого на месте, а самых "богатых" ограничить обязательными 15 процентами. А могут и вовсе оставить весь "необязательный" объем НДФЛ в региональной казне.

Половина реформы

Депутаты и общественники Великого Новгорода еще два года назад пытались добиться увеличения доли налогов, перечисляемых в муниципальные бюджеты. Ведь региональный центр не только получает минимальный 15-процентный подоходный налог, но и не может распоряжаться никакими платежами в рамках упрощенной системы налогообложения.

Инициативная группа разработала поправки в региональный закон "О межбюджетных отношениях в Новгородской области". Документ устанавливал планку поступлений от УСН, зачисляемых в муниципальный бюджет, на уровне 20 процентов. И доводил муниципальную долю подоходного налога как минимум до 30 процентов.

- В 2016 году наша инициатива отклика не нашла. В прошлом году реформа была воплощена в жизнь лишь наполовину, - рассказывает председатель новгородской региональной общественной организации "Собрание коренных новгородцев", кандидат экономических наук Анна Черепанова. - С 2018 года муниципальные образования Новгородской области, в том числе и региональный центр, получают 50 процентов платежей в рамках УСН, затем в течение пяти лет эту планку доведут до 100 процентов. Однако доля подоходного налога, зачисляемого в бюджет Великого Новгорода, так и осталась минимальной.

По словам эксперта, 50 процентов УСН для Великого Новгорода - это порядка 250-300 миллионов рублей в год. Этих денег недостаточно, чтобы город смог превратить "бюджет выживания" в "бюджет развития". Ведь в последние годы, чтобы сократить дефицит казны и минимизировать объемы привлеченных кредитов в коммерческих банках, Великий Новгород вынужден был сокращать расходы на социальную сферу, благоустройство, инфраструктуру, исполнение судебных решений.

- По нашим оценкам, городу требуется дополнительно порядка миллиарда рублей в год, чтобы закрыть все финансовые бреши, - продолжает Анна Черепанова. - Только после этого можно будет говорить о каких-то мерах по повышению качества жизни горожан, развитию сектора МСП и так далее. 15 процентов НДФЛ для Великого Новгорода - это как раз порядка 750 миллионов рублей. В комплексе с передачей части доходов по УСН повышение муниципальной доли подоходного налога принесло бы бюджету требующийся миллиард. Однако без перераспределения подоходного налога реформа с платежами по УСН обеспечит Великий Новгород лишь четвертой частью необходимой суммы. Поэтому мы, разумеется, приветствуем предложение представителей бизнес-сообщества и надеемся, что оно обретет законодательную силу. Тогда межбюджетная реформа, не воплощенная в жизнь на сто процентов на региональном уровне, будет завершена на федеральном уровне.

Дела трансфертные

Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов согласен, что перераспределение УСН и НДФЛ в пользу муниципалитетов сделает власти на местах более заинтересованными в развитии малого предпринимательства и в борьбе с теневой занятостью. Однако насколько весомым окажется позитивный экономический эффект, связанный с активизацией муниципальных чиновников и субъектов МСП, сейчас сказать сложно.

В то же время нельзя забывать про проблемы, которые может повлечь за собой реформа межбюджетных отношений. Это и несбалансированность региональных бюджетов, и сложности с администрированием налоговых поступлений, и увеличивающийся дисбаланс в социально-экономическом положении муниципалитетов.

Ведь большую часть доходов муниципальных образований сейчас формируют трансферты из региональных бюджетов. Если субъекты РФ лишить существенной части налоговых поступлений, не предоставив им ничего взамен, объем межбюджетных трансфертов тоже снизится. В результате выиграют города, где предприниматели уже создали большое количество высокооплачиваемых рабочих мест. А сельские территории, жители которых работают в крупных населенных пунктах, наоборот, окажутся в проигрыше.

- В целом у инициативы, на мой взгляд, плюсов больше, чем минусов, - подчеркивает Владимир Климанов. - Если вспомнить ситуацию пятилетней давности, в распоряжении муниципальных образований действительно оставалось значительно больше налоговых доходов, чем остается сейчас. Однако с тех пор у субъектов РФ появились дополнительные социальные расходы, во многом обусловленные федеральными инициативами. Поэтому налоговая реформа, на мой взгляд, не окажется успешной, если не будет компенсирована возникающая несбалансированность региональных бюджетов. Это может быть либо передача дополнительных федеральных доходных источников на уровень субъектов федерации, либо снижение объема региональных расходных обязательств.

Слово за регионом

В то же время проблемы, с которыми сейчас сталкивается малое и среднее предпринимательство, с увеличением объема муниципальных налоговых поступлений никуда не исчезнут, развивает тему Олег Газизов. Да и сами налоги вряд ли заметно пополнят местные бюджеты.

- Если для Калининграда, где сосредоточено до 80 процентов всей промышленности региона, это еще что-то будет значить, то для муниципалитетов области, в которых очень мало субъектов МСП, новое "финансовое вливание" не окажется существенным, - поясняет председатель Калининградского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

Конечно, у местных властей появится стимул способствовать открытию новых малых предприятий на своей территории. Поэтому межбюджетная реформа в любом случае окажется полезной. Однако многие проблемы сектора МСП способны решить только региональные власти. Речь идет, в частности, о снижении ставки для УСН.

- Напомню, что еще восемь лет назад российские власти предоставили регионам право самостоятельно снижать ставку для упрощенной системы налогообложения. До сегодняшнего дня этой возможностью воспользовались 70 субъектов федерации из 85. Руководство Калининградской области до недавних пор отказывалось снижать налоговую нагрузку на малый бизнес, и пока она остается одной из самых высоких в стране. Об этом недавно, как мы знаем, напомнил "Балтийский деловой клуб". После чего губернатор заявил, что правительство продолжит работу по прохождению регионального закона о снижении ставки по УСН. Однако не пояснил, в какой именно форме, - подводит итог Олег Газизов.