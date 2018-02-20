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20.02.2018 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опасный Колос

Контроль качества зерна ужесточат
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7500 (37)
С 1 июля 2018 года вступят в силу изменения параметров безопасности зерна в техническом регламенте Таможенного союза, что потребует дополнительных усилий от крымских сельхозтоваропроизводителей. Однако и на внутреннем российском рынке качество крымского зерна последние годы вызывает беспокойство.

Контролирующие службы отмечают увеличение содержания вредных примесей в выращенных на полуострове злаках. Выявлению этих опасных компонентов будет уделено особое внимание.

Фото: depositphotos.com
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- Из Крыма отправлено десять партий зерна, и в каждой из них обнаружен горчак ползучий, - рассказал заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Крыму и Севастополю Андрей Дрыгин. - Если говорить об экспорте, то эти нормы не помешают, так как при отправке партий мы руководствуемся требованиями страны, в которую направляется продукция. А вот для реализации на местном рынке это, возможно, станет проблемой.

Все опасное зерно потребует дополнительной очистки, а какое-то вообще может быть утилизировано. Отклонения от стандарта были обнаружены в пяти процентах всего проверенного зерна.

- В ходе проверок и рейдов проинспектирована 161 тысяча тонн и выявлено 8300 тонн зерна, не соответствующего нормативам, - сообщил Андрей Дрыгин. - При этом 711 тонн были признаны опасными и поэтому изъяты из оборота. Остаточное содержание пестицидов превышало норму в несколько раз. Зерно, по сути, было ядовитым.

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Технический регламент Таможенного союза по безопасности зерна обязывает производителей проводить процедуру оценки и получать декларацию соответствия. В то же время декларирование осуществляют аккредитованные частные организации, фактически не имеющие лабораторной базы или возможности сделать отбор пробы. Это не мешает им выдавать документ о соответствии. В 2017 году Россельхознадзор отменил действие пяти таких деклараций, которые проводились без оценки зерна или содержали недостоверные сведения.

Кроме того, еще в прошлом году глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обращал внимание на то, что в Крыму ослабили контроль за перемещением зерна через Керченскую паромную переправу. В результате значительный объем продукции, в том числе из карантинных зон, по поддельным документам или вообще без них уходил на материк. По некоторым оценкам, такого неучтенного зерна выявлено от 300 до 500 тысяч тонн.

Фото: Валерий Матыцин/РГ
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А вот сертификаты, выданные крымским центром оценки качества зерна, сомнений у специалистов Россельхознадзора не вызывают. В прошлом году он выдал 316 сертификатов качества, в том числе 98 для нужд внутреннего рынка. Также, по данным центра, выдано 167 сертификатов международного образца на экспорт в Саудовскую Аравию, Турцию, Кипр, Сирию, Ливан, Австрию, Албанию, Бангладеш, Бейрут, Вьетнам, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Ливию, Сирию и Шри-Ланку. Всего сертифицировано почти 824 тысячи тонн зерновой продукции.

В 2018 году, по данным профильного министерства, урожай зерна на полуострове ожидается не ниже прошлогоднего, ставшего рекордным за последнее десятилетие. Тогда в регионе намолотили один миллион 733 тысячи тонн ранних зерновых.

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