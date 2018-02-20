Налоговая и ГИБДД активизировали проверки крымских такси

Сотрудники Федеральной налоговой службы России по РК совместно с инспекторами ГИБДД провели в Феодосии рейд по выявлению нелегально работающих легковых такси. Около десяти процентов проверенных автомобилей работали с нарушением действующего законодательства. Летом их количество увеличивается примерно на 30-50 процентов, то есть половина рынка легковых такси работает в тени. Хотя контролирующие структуры отмечают постепенную легализацию бизнеса.

Охота за шашечками

Самые распространенные нарушения в сфере легковых такси - отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и невыдача кассового чека или бланка строгой отчетности при расчете за поездку. Чаще всего случается второе, ведь контрольно-кассовая техника в такси станет обязательной только с 1 июля 2018 года, а для индивидуальных предпринимателей (ИП) без наемных работников - с 1 июля 2019 года. Выписывать же бланк строгой отчетности на коленке никто из водителей не хочет.

- У меня и бланки в машине есть, но я же не буду их на ходу заполнять, а пассажир отдает деньги только при подъезде к конечной точке, вот и получается, что я нарушитель, - говорит один из остановленных сотрудниками ГИБДД феодосийских таксистов, ставший участником контрольной закупки.

Невыдача бланка строгой отчетности - нарушение вроде бы небольшое, но случаи такие сплошь и рядом. Не только в Феодосии, но и в других городах Крыма никто из таксистов их не выдает.

- В прошлом году в результате 12 проверок мы выписали штрафов за это нарушение на 214 тысяч рублей, - рассказывает начальник отдела оперативного контроля межрайонной инспекции N 4 ФНС России по РК Антон Костенко. - Плюс в суд направили два административных протокола за отсутствие регистрации в качестве ИП. Но у таксистов все равно есть соблазн заработать деньги, не уплачивая налоги в бюджет.

Всего в прошлом году сотрудники УФНС России по РК провели 112 проверок деятельности легковых такси и привлекли к ответственности за невыдачу бланков строгой отчетности 52 водителей (на сумму374 тысячи рублей), а за работу без регистрации - 59.

Без лицензии

Отсутствие разрешения на пассажирские перевозки - второе популярное нарушение.

- У меня была эта лицензия, но осенью прошлого года срок действия ее истек, - говорит таксист Александр Калинин. - На продление пока нет денег, ведь на доход в 10 тысяч рублей нужно жить всей семьей, а еще и коммунальные услуги оплачивать. Я инвалид второй группы, но пенсия у меня минимальная, потому что при начислении не учли шахтерский стаж, потерялись документы санатория минобороны Украины, в котором я работал, не учли предпринимательскую деятельность и работу по контракту в Польше и Германии. Я два года судился с Пенсионным фондом, но ничего не доказал. В результате пенсию начислили около шести тысяч рублей, плюс выплаты на ребенка и компенсация на покупку лекарств, в сумме получается около 10 тысяч рублей. На работу через центр занятости инвалиду второй группы не устроиться, вот и приходится третий год подрабатывать в такси.

По словам таксиста, если работать легально, нужно сначала зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получить разрешение на перевозку (его стоимость 1,5 тысячи рублей) и платить фирме, которая обеспечивает заказами, около 5,5 тысячи рублей в месяц. А доходы от таксоперевозок в межсезонье не превышают 500 рублей в день, и из этой суммы еще нужно выделить деньги на бензин. В сезон заработки увеличиваются в 3 - 4 раза, но длится он всего 2,5 месяца. И в пример водитель приводит Москву, где рынок такси более конкурентный, но при этом таксисты за вычетом всех расходов в день зарабатывают 3 - 5 тысяч рублей.

Работать нелегально тоже накладно, ведь после оформления административного протокола таксисту грозят штрафы: за отсутствие разрешения на перевозку и за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ИП - от 500 до двух тысяч рублей, за невыдачу бланка строгой отчетности - на первый раз предупреждение, а при повторном правонарушении в течение года для ИП - до 10 тысяч рублей, для юрлиц - 30 тысяч.

Работники-курортники

- Нелегальных такси зимой немного, примерно 20 процентов от работающих в городе, - говорит Антон Костенко. - По информации на начало 2018 года, минтранс РК выдал в нашем регионе 535 разрешений на деятельность в сфере такси, а реально работает 600 - 700 автомобилей. Летом, по данным ГИБДД, их количество вырастет примерно до 1 - 1,2 тысячи.

Реальную же цифру, с учетом нелегалов, посчитать невозможно, ведь курорт притягивает в сезон желающих заработать из других регионов России. Заказы они получают через так называемые компании-агрегаторы, принимающие звонки от потенциальных пассажиров или сообщения через мобильные приложения и распределяющие их между таксистами.

- Мы проверяли такие местные компании, и у них, как правило, водители оформлены и имеют разрешение на перевозку пассажиров, - продолжает Костенко. - Их принимают на работу, оформляют аренду автомобиля и разрешение на работу, проводят предрейсовый осмотр автомобиля и водителя. Но проблема в том, что в Крыму начали действовать крупные агрегаторы с материка, у них диспетчерское управление осуществляется из других регионов, водителей привлекают, не обращая внимание на разрешения, потому что им можно меньше платить. Такие таксисты, как правило, работают с 4 - 5 агрегаторами, приобретая у них программное обеспечение для планшета или телефона, чтобы получать заказы.

Пассажир не застрахован

Помимо недополученных бюджетом доходов, есть у проблемы и еще одна сторона - безопасность пассажиров.

- В больших городах через агрегаторы делается до 90 процентов заказов легковых такси, - говорит вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар. - Мы вызываем такси в мобильном приложении или по телефону, и к нам приезжает машина неизвестного статуса: легально она работает или нет, никто не скажет. Но в случае ДТП водитель или собственник автомобиля сможет получить компенсацию по ОСАГО или ФЗ N 67 "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров", а пассажир такси - нет. При этом в легковом такси число перевозимых пассажиров растет примерно на 10 - 15 процентов в год.

Вышеназванный закон относит такси и метрополитен к исключениям, которые не подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности перед пассажирами. Страховое сообщество выступает за включение такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков. Более того, во второй половине 2017 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но даже в случае его быстрого принятия на реализацию потребуется время. "Серый" сектор в сфере такси очень большой не только в Крыму, но и на материке, а единого реестра выданных разрешений на осуществление перевозок в режиме такси в России нет. Свои базы отдельно у каждого субъекта РФ, в результате возникают сложности при проверке, особенно если таксист уезжает работать из одного региона в другой.

- По нашему мнению, в России необходимо создать единый реестр транспортных средств, владельцы которых получили разрешение на перевозку пассажиров, - говорит Светлана Гусар. - Также в законодательство необходимо вносить определение "агрегатор" и четко определить, за что он несет ответственность. Агрегатор, который распределяет такси по вызовам клиентов, должен будет убедиться, что водитель является легальным перевозчиком, имеет всю разрешительную документацию, в том числе два договора страхования: ОСАГО и страхование ответственности перевозчика перед пассажиром. И нести ответственность, если у работающих с ним водителей их не окажется.