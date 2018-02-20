В Крыму на треть выросло производство рыбных консервов

Из 56 предприятий, заявивших переработку и консервирование рыбы как один из видов деятельности, фактически работает только 30. Да и они не могут полностью загрузить производственные мощности. Тем временем в сфере рыбопереработки готовится еще несколько инвестпроектов, которые могут потеснить действующих производителей.

По данным Росрыболовства, добыча водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году снизилась на 12 процентов по сравнению с показателями 2016-го. Это связывают с уменьшением вылова шпрота и пресноводной рыбы, хотя, например, добыча хамсы увеличилась на 1,3 тысячи тонн, до 50,2 тысячи.

- Местные рыбоперерабатывающие предприятия работают в основном на местном сырье (кильке, бычках), частично завозят рыбу с материка (сардину, скумбрию), незначительный объем поступает из Мавритании (сардина), - рассказал начальник департамента рыболовства министерства сельского хозяйства Республики Крым Андрей Дедюхин. - При этом в регионе нет предприятий с полным циклом производства - от вылова рыбы до изготовления консервов. Сырье они закупают у нескольких рыболовецких предприятий, которые располагают мощностями для заморозки и засолки продукта.

Из трех десятков работающих в Крыму заводов шесть - крупные: Симферопольский консервный завод имени Кирова, керченские предприятия ООО "Пролив" и ООО "Во СТО Крат", бахчисарайский комбинат ООО "Ахтиар", консервный комбинат "Арктика" в Ленинском районе и ООО "Фортуна Крым" в Симферопольском районе. Правда, многие из них себя крупными не считают, на одном из предприятий ответили, что работают у них всего 75 человек, так что объем производства впечатления не производит, как и ассортимент, в котором лишь несколько видов традиционных консервов.

Всего в прошлом году, по данным Крымстата, на полуострове произвели 66,4 миллиона условных банок консервов, что на 32,7 процента больше, чем в 2016-м. Хотя действующие мощности рыбоперерабатывающих предприятий позволяют изготавливать 73,8 миллиона банок. То есть фактическая загрузка некоторых предприятий не выше 65 процентов.

- Основные трудности рыбоперерабатывающих предприятий Крыма связаны с износом оборудования и нехваткой сырья, - говорит Андрей Дедюхин. - Вновь создаваемые предприятия сталкиваются с проблемой сбыта готовой продукции, ведь рынок конкурентный.

По информации профильного министерства, крымские рыбные консервы в основном реализуются на материковой части России, по большей части в Москве и Московской области.

- Учитывая их невысокую цену, сертификацию в соответствии с нормами российского законодательства и внедрение на предприятиях контроля качества международного стандарта ХАССП, рыбоконсервная продукция Крыма вполне конкурентоспособна, - говорит он.

Между тем в профильных общероссийских организациях говорят, что на контакт с ними крымские переработчики рыбы не идут, хотя вроде бы заинтересованы в продвижении своей продукции на материковом рынке, раз уж показывают ее на специализированных выставках.

Сейчас в Крыму готовится сразу несколько новых инвестпроектов, которые могут составить конкуренцию действующим компаниям. Первый заместитель главы администрации Джанкойского района Антон Кравец рассказал, что в регионе планируется создание предприятия по выращиванию рыбы осетровых и лососевых пород.

- Проект находится на стадии согласования земельных участков для строительства хозяйства, - уточнил он. - Не исключено, что в перспективе инвестор заинтересуется и переработкой.

Кроме того, крупная рыбодобывающая компания ведет в Керчи инвестпроект создания на базе ГУП РК "Крымрыба" рыбоприемного пункта. На одном из объектов предполагается обработка мелочи: заморозка в блок-формах и в вертикальных скороморозильных аппаратах, штучная заморозка с глазированием и расфасовкой в полиэтиленовые пакеты, заморозка рыбных котлет из бычков. На производственной площадке ремонтируют административные и технологические помещения, проводят ревизию системы электро- и водоснабжения, восстанавливают освещение и аммиачные трудопроводы.

На втором объекте компания планирует создать рыбоприемный пункт с комплексом глубокой переработки мощностью 75 тысяч тонн, с холодильником для хранения пяти тысяч тонн продукции и рыбомучной завод мощностью 12 тысяч тонн в год. Пока инвестор готовит площадку и оформляет правоустанавливающие документы на недвижимость.

Еще одна компания подписала соглашение с правительством республики о строительстве в Керчи завода по производству рыбной муки и рыбьего жира. Предприятие возведут с нуля. Его заявленная мощность - 2,5 тонны в час. Оборудование позволит ежегодно перерабатывать около 16,5 тысячи тонн рыбы и рыбных отходов. При выходе на проектную мощность завод будет производить три тысячи тонн рыбной муки и 1,3 тысячи тонн рыбьего жира в год.

- Если говорить о перспективах производства и переработки рыбы, то они связаны с выращиванием осетровых и форели, креветок, мидий и устриц, - говорит Дедюхин. - Морские биоресурсы привлекает иностранных инвесторов. В конце года приезжали китайские инвесторы, детально изучали климатические условия Крыма, брали пробы воды и грунта. По их словам, на полуострове условия располагают к размещению производственных мощностей. Кроме того, они готовы создать здесь научный центр, который позволит применять последние научные технологии с учетом местных особенностей.