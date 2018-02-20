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20.02.2018 00:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ростове издали авторский вариант романа "Тихий Дон"

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону состоялась презентация первого научного издания романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". Тираж раритетной книги составил 1000 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

- При жизни писателя роман "Тихий Дон" издавался 342 раза, однако сравнительный анализ показал, что нет ни одного издания, которое бы в полной мере соответствовало творческой воле автора, - заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Издание авторской версии романа о донском казачестве стало возможным благодаря исследованиям научных сотрудников Института мировой литературы имени Горького РАН. Филологи и литературные критики работали с рукописями романа, обнаруженными в 1999 году. Напомним, что черновики великого произведения оказались у наследников друга Шолохова - писателя Василия Кудашева, который умер во время Великой Отечественной в немецком плену. В рукописи насчитывается 885 страниц. Из них 605 - написаны рукой Шолохова, а 280 страниц переписаны женой писателя и ее сестрами.

Сотрудниками института была проведена огромная работа по сопоставлению всех рукописных и печатных источников, в результате выявлено более четырех тысяч разночтений. Каждый том первого научного издания заканчивается текстологическими комментариями, в которых подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами, редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого Дона", обосновывается выбор основного источника для каждой книги. Приводится перечень разночтений и вносимых поправок в текст романа, основанный на подлинно научном исследовании каждого источника и принципах современной текстологии.

Уникальное издание будет передано в библиотеки Ростовской области.

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