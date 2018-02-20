В Сургуте пять полицейских стали фигурантами дела о взятках

В Сургуте возбуждены уголовные дела по фактам коррупции. "По подозрению в совершении преступлений задержаны 11 человек, в том числе - пять сотрудников правоохранительных органов", - докладывает Следственный комитет ХМАО-Югры.

"В 2016 и 2017 годах сотрудники территориальных подразделений ГИБДД получали от бизнесменов взятки за беспрепятственный проезд грузовиков, нарушающих установленные правила. Общая сумма взяток превысила миллион рублей", - передает пресс-служба СК.

Полицейским предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

Как подчеркнули в главке МВД региона, причастность стражей порядка к коррупции была выявлена в ходе расследования, которое проводила оперативно-розыскная часть собственной безопасности.

Установлено, в частности, что предприниматели передавали взятки через посредников.

"Назначена служебная проверка. Сотрудники отстранены от несения службы", - рапортует пресс-служба управления МВД Югры.