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20.02.2018 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Челябинске открылась почта с круглосуточной зоной самообслуживания

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске состоялось торжественное открытие почты нового образца, в которой предусмотрена зона круглосуточного обслуживания с почтоматом для самостоятельного получения отправлений и терминалом взвешивания, упаковки и оплаты посылок без помощи операторов. Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.

Фото: Дмитрий Астахов / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
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- Модернизированное почтовое отделение 454090 по проспекту Ленина, 35 стало первым в Челябинске, где благодаря новым техническим решениям обеспечен более комфортный и оперативный доступ к почтовым услугам, - сообщили в пресс-службе правительства. - Почта оснащена полным комплексом средств доступности для маломобильных групп: пандусом с кнопкой вызова персонала, тактильной плиткой, и индукционной петлей для слабослышащих. А своеобразной ее изюминкой стал новый терминал, который в разы сократит время отправки посылок и должен избавить клиентов от очередей.

В клиентском зале отдельно оборудованы сразу два окна выдачи посылок. По словам директора челябинского филиала "Почты России" Владимира Образцова, это связано со стремительным развитием интернет-торговли. В 2017 году челябинские почтальоны обработали более 4,6 миллиона посылок и бандеролей - втрое больше, чем в 2015 году.

Стеллажи для хранения почтовых отправлений размещены прямо за спинами операторов, что должно сократить время их поиска и вручения клиентам.

- По сути, в Челябинске сделаны первые шаги в разработке концепции "умной почты", - сообщил заместитель губернатора области Руслан Гаттаров. - Надо посмотреть мировой опыт, подумать и обсудить его с привлечением экспертного сообщества, руководства "Почты России" и телекоммуникационных компаний.

Добавим, что до конца года планируется открыть еще восемь модернизированных почтовых отделений - пять в Челябинске и три в Магнитогорске.

Кстати

В Академическом районе Екатеринбурга на прошлой неделе также открылось современное почтовое отделение. На площади 100 квадратных метров разместились центр выдачи и приема посылок, клиентская зона на пять операционных окон, почтомат и терминалы самообслуживания.

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