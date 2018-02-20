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февраля 2018
Спорт
20.02.2018 13:40
Текст: Илья Зубко (Каннын)

Сборная России сыграет с норвежцами в четвертьфинале Олимпиады

Определился соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу олимпийского турнира. В среду в 10:40 по московскому времени команда Олега Знарка сыграет с Норвегией.
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Это стало известно по завершении матча между "викингами" и сборной Словении, проходившего в рамках первого раунда плей-офф. Словенцы лучше начали встречу, открыли счет уже на седьмой минуте - большинство реализовал Ян Урбас.

Фото: EPA-EFE/SRDJAN SUKI
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Однако затем норвежский вратарь Ларс Хауген поймал настоящий кураж, и несколько раз свою команду спас. А когда был бессилен и он, на помощь скандинавам дважды пришли перекладины.

В начале третьего периода норвежцы сравняли счет - это сделал Кристиансен. И в итоге дело дошло до овертайма. В нем "викинги" сначала отбились в меньшинстве, а затем смогли провести результативную атаку. Ее начал форвард питерского СКА Патрик Торесен, а завершил точным броском Александр Бонсаксен - 2:1. Норвегия впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.