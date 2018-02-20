СМИ: Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке

Саммит Группы двадцати (G20) пройдет в 2019 году в японской Осаке. Как сообщил во вторник телеканал NHK со ссылкой на осведомленный источник, решение принято правительством Японии. Ранее сообщалось, что наиболее вероятным вариантом является деловой комплекс Inter Osaka.

Япония впервые примет саммит "двадцатки" на своей территории. На проведение встречи также претендовали префектура Аичи и город Фукока, однако, с точки зрения японских властей, Осака будет наиболее подходящим местом, поскольку обладает необходимой гостиничной инфраструктурой. Точные даты саммита пока не определены. Ориентировочно он пройдет во второй половине 2019 года.

В 2018 году саммит G20 пройдет в Аргентине, а в 2020 году - в Саудовской Аравии.