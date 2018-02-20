Сотрудники Apple получают травмы из-за iPhone

Сотрудники Apple, работающие в новой штаб-квартире компании, столкнулись с неожиданной проблемой.

Здание Apple Campus - это огромный кольцеобразный офис с изогнутыми стенами, сделанными из безопасного стекла. И, как уточняет Bloomberg, работники постоянно в них врезаются.

Это происходит по простой причине: сотрудники часто отвлекаются на iPhone, который держат в руках во время ходьбы.

Для того, чтобы не врезаться в стены и двери, некоторые работники компании наклеили на стекло стикеры. Однако их быстро удалили - для того, чтобы не нарушали эстетику здания.

Apple Campus был признан техническим и архитектурным чудом. Его создал Норман Фостер, известный британский архитектор. Он воплотил в жизнь идею Стива Джобса, который хотел, чтобы здание "немного походило на космический корабль".

Здание предназначено для размещения около 13 тысяч сотрудников.

Это не первый случай, когда любовь Apple к стеклу приводит к проблемам. В конце 2011 года 83-летняя Эвелин Пасваль врезалась в стену магазина компании и сломала нос. Женщина подала в суд, полагая, что Apple должна была как-то обозначить стеклянную дверь. Но иск был урегулирован без каких-либо затрат для компании.