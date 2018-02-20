Сотрудники Apple получают травмы из-за iPhone

20.02.2018, 13:22 Текст: Виктория Чернышева

Сотрудники Apple, работающие в новой штаб-квартире компании, столкнулись с неожиданной проблемой.

Здание Apple Campus - это огромный кольцеобразный офис с изогнутыми стенами, сделанными из безопасного стекла. И, как уточняет Bloomberg, работники постоянно в них врезаются.

Это происходит по простой причине: сотрудники часто отвлекаются на iPhone, который держат в руках во время ходьбы.

Для того, чтобы не врезаться в стены и двери, некоторые работники компании наклеили на стекло стикеры. Однако их быстро удалили - для того, чтобы не нарушали эстетику здания.

Обновление Apple исправит загадочную ошибку, убивающую iPhone

Apple Campus был признан техническим и архитектурным чудом. Его создал Норман Фостер, известный британский архитектор. Он воплотил в жизнь идею Стива Джобса, который хотел, чтобы здание "немного походило на космический корабль".

Здание предназначено для размещения около 13 тысяч сотрудников.

Это не первый случай, когда любовь Apple к стеклу приводит к проблемам. В конце 2011 года 83-летняя Эвелин Пасваль врезалась в стену магазина компании и сломала нос. Женщина подала в суд, полагая, что Apple должна была как-то обозначить стеклянную дверь. Но иск был урегулирован без каких-либо затрат для компании.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
Убийца выдал себя, отправив SMS следователю полиции 19.02.2018
На iPhone стала доступна долгожданная возможность 16.02.2018
Samsung встроит датчик отпечатка пальца в экран 16.02.2018
Apple
Необычный символ "убивает" любой iPhone 15.02.2018
Стало известно, кто украл исходный код iPhone 13.02.2018
Microsoft "подправила" главную особенность iPhone X 13.02.2018
iPhone
Фото: depositphotos.com
Apple подтвердила кражу старого кода iPhone 09.02.2018
Apple бесплатно заменит iPhone 5c на новый смартфон 08.02.2018
Apple бесплатно починит сломанные iPhone 06.02.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий