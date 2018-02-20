Трамп обвинил Обаму в бездействии при "вмешательстве России" в выборы

Бывший в 2016 году президентом США Барак Обама стал объектом критики нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Теперешний президент упрекнул своего предшественника в бездействии против "российского вмешательства" в выборы президента, передает ТАСС.

"Обама оставался президентом до и после выборов 2016 года. Так почему же он ничего не предпринял против российского вмешательства?", - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Трамп регулярно слышит в свой адрес обвинения в "контактах с Москвой", но недавний доклад спецпрокурора Мюллера не нашел никаких этому доказательств.