Турецкие чиновники сбежали в Грецию на надувной лодке

Служба береговой охраны Греции обнаружила группу из 17 человек, которые представились турецкими чиновниками, бежавшими от преследования со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана и его окружения.

Как сообщает информационный портал politischios.gr, служащие госструктур и несколько судей добрались от побережья Турции до территории греческого острова Инуссес на надувной лодке.

На данный момент их разместили в центре приема мигрантов и беженцев. Беглецы запросили статус беженцев у властей Греции, утверждая, что на родине им грозит преследование властей и тюремное заключение.

Напомним, в 2016 году в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. После этого президент Тайип Эрдоган устроил масштабную зачистку государственных и силовых структур, откуда были уволены более 150 тысяч человек, еще около 50 тысяч арестованы.