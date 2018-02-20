В Германии правые опередили по популярности социал-демократов

Впервые в новейшей истории Германии правая партия - "Альтернатива для Германии" - опередила по популярности старейшую политическую силу страны - Социал-демократическую партию (СДПГ). Так, согласно опросу, проведенному институтом социологических исследований INSA, правых сегодня поддерживают 16% немцев, а социал-демократов - только 15,5%, что является худшим показателем СДПГ со времен окончания Второй мировой войны.

Партия "Зеленые" тоже приблизились к СДПГ, показав результат в 13%. За ними следуют Левая партия с 11%, и "Свободные демократы", которые могут рассчитывать на голоса 9% избирателей. Правящий сегодня вместе с СДПГ консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель поддержали 32% опрошенных граждан - они остаются самой популярной политической силой страны, хотя сегодняшний результат также далек от уровня поддержки, бывшего у ХДС/ХСС десять лет назад.

"Эти цифры показывают, что консерваторы остаются единственной в Германии народной партией. По всей вероятности, сработали обещания провести обновление партийных рядов", - пояснил результаты опроса руководитель INSA Херман Блинкерт.

По оценкам эксперта, на результаты социал-демократов повлияли персональная дискуссия в руководстве партии, а также дальнейшая политическая неопределенность. Низкий рейтинг, скорее всего, подтолкнет СДПГ к вхождению в большую коалицию. Досрочные выборы в случае срыва коалиционных переговоров невыгодны для этой партии.