В Рио-де-Жанейро началась военная интервенция

Нижняя палата бразильского парламента приступила к обсуждению подписанного президентом страны указа о проведении в штате Рио-де-Жанейро и его одноименной столице федеральной интервенции. Указ уже вступил в силу, и его проведение через Национальный конгресс является формальностью - ни у кого нет сомнений, что он будет одобрен.

Эта чрезвычайная мера, прописанная в конституции страны, задействуется властями Бразилии впервые с 1988 года после окончания военной диктатуры. Ее обоснованием в нынешних условиях формально послужил фактор "выхода из-под контроля властей штата ситуации с преступностью". Главным исполнителем назначен действующий генерал армии, а вооруженным силам даны беспрецедентные полномочия, что дало повод называть происходящее "военной интервенцией". Столь резкие и стремительные действия нынешнего руководства Бразилии вызывают у местных общественников, политиков и журналистов неоднозначную реакцию, и для этого есть несколько поводов.

Президент страны Мишел Темер, демонстрируя решительность и серьезность предпринимаемых шагов, установил датой окончания интервенции 31 декабря, то есть действовать она будет до конца текущего года. Поскольку мера чрезвычайная, ей сопутствуют и конкретные законодательные последствия - в период интервенции запрещается внесение любых изменений в конституцию страны. Эта особенность интересна с той точки зрения, что с момента прихода к власти в 2016 году, уже после временного отстранения Дилмы Руссефф, правительство Темера активно продвигало новую законодательную повестку именно путем поправок к конституции.

Так, пользуясь поддержкой большинства парламента, были одобрены нашумевшие поправки об ограничении государственных расходов на социальные нужды и о новом трудовом законодательстве. Следующим шагом должна была стать реформа пенсионной системы, обсуждение которой в нижней палате было намечено как раз на эту неделю. Однако властям в течении года обсуждений никак не удавалось добиться необходимого числа голосов парламентариев для ее гарантированного одобрения. Изменения пенсионного законодательства позиционировалось правительством как краеугольный камень успешности своей политики, одной из основных целей кабинета.

Здесь важно понимать, что в октябре этого года в Бразилии должны состояться всеобщие выборы, где должен быть избран не только новый глава государства, но и представители федеральных и местных законодательных собраний. А принятие радикальной непопулярной реформы накануне выборов не очень-то импонировало даже однопартийцам действующего президента. С введением федеральной интервенции этот вопрос решился сам собой. Правда, как прокомментировали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Демократической партии, чей лидер Родригу Майа возглавляет палату депутатов, решение президента "вряд ли можно связать с желанием таким образом уйти от неудобной темы пенсионной реформы". "Этот указ несет в себе огромную силу, это решение с серьезными последствиями, рисками и ответственностью. Я думаю, что никто, даже президент, не стал бы поднимать этот вопрос, чтобы выбить другую тему из повестки", заявил Майа позже на пресс-конференции.

У ряда местных политологов также вызывает вопросы спешка и нетипичность поведения властей в этой ситуации. Да, криминогенная обстановка в Рио-де-Жанейро действительно оставляет желать лучшего, но, если быть объективными, она не особо изменилась в сравнении с прошлым годом. При этом префект города накануне карнавала заявляет о том, что все находится под контролем, затем уезжает в командировку в Европу в сопровождении начальника аналитической службы (разведки) полиции. Во время их отсутствия происходит несколько происшествий на карнавальных гуляниях (типичных для этого периода), далее уже губернатор штата в ходе пресс-конференции объявляет о полном провале системы безопасности, встречается с президентом, и тут же объявляется интервенция, причем под руководством военных.

Ранее бразильские власти неоднократно прибегали к помощи вооруженных сил для обеспечения безопасности в отдельных случаях. Так было на саммите стран БРИКС в Форталезе и на чемпионате мира по футболу в 2014 году, армия патрулировала Рио в период проведения Олимпийских игр в 2016. Войска даже вводились на сутки в столицу, Бразилиа, в прошлом году, когда в городе вспыхнули массовые беспорядки и в город Виктория, когда местная полиция объявила бессрочную забастовку, и ситуация вышла из-под контроля. Армия неоднократно вводилась и в Рио-де-Жанейро на короткие промежутки времени. Но во всех этих случаях полномочия армейских подразделений были сильно ограничены. Здесь же, во время федеральной интервенции, военные полностью возьмут под свой контроль всю правоохранительную систему, начиная от всех видов полицейских и специальных сил, заканчивая пожарной службой.

Более того, уже принято решение о том, что на время действия указа военные и подчиненные им силы смогут получать особые судебные ордера на проведение операций. Этот момент уже вызывает опасения местных правозащитников. Обычно в местной практике ордер выдается для проведения мероприятий по конкретному отдельному адресу, то есть оперативникам четко обозначаются юридические границы их действий. Теперь же будут выдаваться "ковровые", как их прозвали в местных СМИ, ордера, где могут быть указаны улицы и кварталы города, в случае с Рио - фавелы. На практике это будет означать, что возглавляемые армией подразделения смогут производить обыски и аресты в любом месте и в любое время.

Такие полномочия могут привести к непредвиденным и весьма трагичным последствиям. Фавелы в Бразилии, и особенно в Рио, представляют собой, с точки зрения специалистов, очень сложные и комплексные объекты для проведения спецопераций. Хитросплетение тонких улочек, перепад высот, несчетное количество малоэтажных строений, каждое из которых, при желании, может превратиться в неприступный дзот для наступающих. Правозащитники бьют тревогу, опасаясь, что военные будут зачищать фавелы бесконтрольно, что не только нарушит жизнь сотен тысяч добропорядочных граждан, но и приведет к жертвам среди мирного населения.

На момент подготовки материала стало известно, что к ночи понедельника армейские подразделения, при участии сил гражданской и дорожной полиции, приступили к оборудованию блокпостов на основных магистралях штата, ведущих к Рио-де-Жанейро. Сообщается о досмотрах автомобилей и первых задержаниях. В распространенном министерством обороны пресс-релизе уточняется, что блокпосты необходимы для обеспечения периметра безопасности. "В необходимых случаях будет перекрыт доступ гражданских лиц и автомобилей в районы проведения спецопераций. Воздушное пространство над этими районами также будет контролироваться с введением временных ограничений для гражданских судов", подчеркивается в документе.