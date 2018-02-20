В России нашли замену запрещенным Украиной авиадвигателям

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, производящий Бе-200, ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства, сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации предприятия Андрей Сальников.

"Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", - сказал Сальников.

Ранее сообщалось, что украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д‐436, производимые ныне на украинском заводе "Мотор Сич" и используемые для самолетов Ан‐148 и Бе‐200.

Ан-148 эксплуатируется Минобороны, МЧС и специальным летным отрядом "Россия". Помимо этого, самолеты данного типа есть у двух авиакомпаний - "Ангара" и "Саратовские авиалинии". Бе-200 - многоцелевые гидросамолеты, в основном используемые МЧС в качестве пожарной авиации.

Напомним, "Мотор Сич" - один из мировых поставщиков двигателей для авиации и промышленности. В 2014 году предприятие перестало поставлять в Россию товары военного и двойного назначения.