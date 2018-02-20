В США вор вынес из галереи картину Пикассо стоимостью 50 тысяч долларов

Картина Пабло Пикассо стоимостью 50 тысяч долларов среди бела дня была похищена из галереи искусств в американском Милуоки (штат Мичиган). Как сообщил телеканал ABC News, инцидент произошел в минувшую пятницу.

Пропажу картины, висевшей на видном месте в просторном вестибюле, заметил оценщик галереи, когда выходил из здания. По предварительной версии, вор вошел в вестибюль в минувшую пятницу примерно между 12:00 и 14:00 по местному времени, снял картину со стены и вышел незамеченным.

Помещение оснащено камерами видеонаблюдения, но в тот день они по неустановленной причине не работали и момент кражи не запечатлели. Полицейские пытаются найти подозреваемого через видеозаписи камер с соседних зданий.

Гравюру, изображающую лицо тореадора, в 1949 году зеленым карандашом подписал сам Пикассо. Всего он сделал тогда 30 копий этой картины.