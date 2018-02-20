В Уганде при странных обстоятельствах скончались пятеро иностранцев

Череда скоропостижных и нелепых по своим обстоятельствам смертей иностранцев зафиксирована в столице африканского государства Уганда Кампале. Полиции известны по меньшей мере пять таких случаев за две недели февраля.

Все началось с 40-летнего финна, представлявшего на переговорах государственную обороностроительную компанию Patria. Он был обнаружен мертвым в отеле. В его крови обнаружили некие химические вещества, которые вряд ли мог употреблять мужчина. Позже в соседней гостинице при похожих обстоятельствах скончался 40-летний гражданин Швеции. В списке обнаруженных мертвыми иностранцев значится также немец.

"В период с 5 по 19 февраля в Кампале скоропостижно скончались пять иностранных граждан. Полиция добилась определенного прогресса в расследовании их гибели. Очевидно, что в таких расследованиях миссия полиции - расследовать, была ли смерть преднамеренной или случайной", - приводит РИА Новости заявление представителя полиции Уганды, которое было получено изданием Helsingin Sanomat.

Правоохранительные органы, несмотря на загадочные обстоятельства, признали все эти эпизоды убийствами. В случае с финном полицейские Уганды обратились за помощью к коллегам из европейского государства.