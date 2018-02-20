Валентина Петренко, член комитета Совета Федерации по социальной политике:

Идея введения электронных трудовых книжек вместо бумажных, о которой пишет "Российская газета", появилась еще несколько лет назад. Но только сейчас мы стали вплотную подходить к ее реализации.

Прогресс идет семимильными шагами. И надо за ним поспевать. Весь мир постепенно переходит на электронный документооборот. Ведь это удобно. Экономит время и средства. Однако в нашей стране процесс тормозится тем, что компьютеры, ноутбуки или планшеты есть далеко не в каждом российском доме и не каждый россиянин умеет ими пользоваться. А Интернет дотянулся пока еще не до каждой деревеньки и не до каждого села. Так что сначала нужно эти проблемы решить. Россия не ограничивается Москвой, Петербургом и другими крупными городами. В глубинке тоже живут люди. И они тоже должны иметь возможность выхода в Сеть. Кроме того, нужно обучить людей пользоваться современными технологиями и не бояться их. Причем обучить бесплатно. В основном я имею в виду, конечно, старшее поколение, которое всякое новшество воспринимает и принимает с большим трудом.

Вообще же моя мечта - перевод всех документов в электронный вид. Паспорт, свидетельство о рождении, о заключении брака, водительское удостоверение, дипломы, аттестаты, страховки и так далее и тому подобное - все это должно храниться в одной виртуальной базе данных. Человек может потерять тот или иной документ: при переезде, при пожаре или как-то иначе. И восстановить его порой бывает достаточно проблематично. К примеру, утеряно свидетельство о рождении, выданное 60-70 лет назад сельсоветом деревни, которой давно и в помине не существует. Где, в каких архивах в случае необходимости человеку искать запись о своем появлении на свет? Наверняка придется обить немало порогов.

Безусловно, в процессе создания подобной глобальной базы данных необходимо тщательнейшим образом продумать и проработать вопрос ее защиты. Технологии совершенствуются с каждым днем. В том числе и преступные технологии. Появляются все более опасные компьютерные вирусы и мощные программы для взлома. Мне кажется, что в данном случае идеальным вариантом будет какая-то биометрическая система защиты. Идентификация по отпечатку пальца, по радужной оболочке глаза, по голосу и прочим параметрам, присущим только одному конкретному человеку. Всевозможные пароли и шифры, естественно, не подойдут. Они не достаточно надежны.

Такая общая база документов в разы упростит нам жизнь. Не придется больше возить с собой кипу бумаг и "корочек", бегать по разным инстанциям за справками. Многие вопросы можно будет решить не выходя из дома. Пока это лишь мечта. Но думаю, что в не столь уж отдаленном будущем она вполне может стать явью.