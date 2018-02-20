- По поводу медалей Олимпиады для Кореи итоги будем подводить позже, но по нашей части уже есть ощущение, что результаты будет гораздо лучше, чем предполагали даже самые смелые оптимисты, - сказал представитель Оргкомитета ОИ-2018, ответственный за "культурную Олимпиаду".

Для корейцев уже стало традицией, что при проведении у себя крупных международных мероприятий они стремятся гостям продемонстрировать две главные стороны своей жизни: суперсовременные технологии и глубокую историю и культуру. Поэтому сейчас на Олимпиаде в Пхенчхане, помимо обычных состязаний, где по понятным причинам эмоции бьют через край, очень активная жизнь кипит и за пределами спортивных арен - в парках, на открытых сценах, в концертных залах и просто на улицах городов в трех основных центрах Олимпиады - уездах Пхенчхан, Чонсон и городе Каннын, а также в некоторых крупных мегаполисах, в первую очередь в Сеуле.

Участники "культурной Олимпиады" встречают иностранных гостей прямо у выходов в аэропортах или с вокзалов. Обычно там вместе с талисманами Олимпиады стоят одетые в национальные наряды корейцы, предлагая всем желающим сделать совместное фото на память. Эта акция сразу же настраивает на доброжелательный лад и создает хорошее настроение.

Для спортсменов, которые обычно заняты и не могут позволить себе долгие поездки, соответствующие павильоны "культурной Олимпиады" размещены в каждой олимпийской деревне. Атлеты очень любят наряжаться в корейские национальные костюмы. Особенно охотно идут на "превращение в жителя Страны утренней свежести" представительницы прекрасного пола из числа спортсменок. Большое внимание любителей балета привлекла корейская интерпретация "Анны Карениной" Льва Толстого. Постановка дважды прошла в Центре искусств Каннына в начале Олимпиады.

На одних акциях вы можете просто спокойно понаблюдать, сидя в кресле или прохаживаясь в выставочных залах, а в других случаях желающие могут стать непосредственно частью общего действа. Так, каждый день на улицах Каннына проходит веселое шествие талисманов Олимпиады-2018 - белого тигра Сухорана и темного гималайского медведя Пандаби.

Часто молодежь других стран знает Южную Корею в первую очередь по песням и танцам соблазнительных корейских девушек и высоких стройных юношей из различных музыкальных коллективов. Для поклонников К-ПОП музыки во время Олимпиады организованы концерты. Кстати, вполне может быть, что среди зрителей будет и российская фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка неоднократно признавалась, что ей очень нравится корейская группа ЕХО, и в конце Олимпиады ей собираются организовать встречу с певцами. По слухам, обе стороны - как Евгения Медведева, так и сами корейские исполнители из ЕХО - в восторге от перспективы личного знакомства.

На пляже Кёнпхо в Канныне с начала февраля стартовал "Фестиваль искусства и огня". Около двух десятков мастеров создали из дерева, фанеры, картона, бумаги и даже сена различные инсталляции, иногда весьма большие. В темное время их красиво подсвечивают, а в заключительный вечер зимней Олимпиады торжественно сожгут.

По словам представителей Оргкомитета, как иностранные гости, так и сами корейцы с большой охотой принимают участие в мероприятиях "культурной Олимпиады". В первые восемь дней работы к ним присоединились, если судить по количеству проданных билетов, около 400 тысяч человек. Если же учесть, что большое количество мероприятий не требует финансовых затрат и билетов, а направлены на стихийное вовлечение всех желающих, то реальная цифра охваченных еще выше.

"Культурная Олимпиада не закончится с завершением зимних Олимпийских игр. Значительное количество акций и фестивалей продолжатся вплоть до середины марта, то есть до конца Паралимпиады. Но и потом у нас останется олимпийское наследие, в том числе и в области культуры, потому мы рады будем видеть гостей как во время Игр, так и после них", - заявили в Оргкомитете Олимпиады-2018.