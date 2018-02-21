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21.02.2018 15:16
Рубрика: В мире

Американка потребовала от властей США признать существование йети

Текст: Юрий Когалов

Американка Клаудиа Экли подала в Верховный суд штата Калифорния заявление с требованием признать существование "бигфута" (его также называют снежным человеком, йети и сасквочем). Как она утверждает, в марте 2017 года, гуляя с дочерьми в природном парке возле озера Эрроухед, она столкнулась с неизвестным ей существом и очень перепугалась.

"Он был похож на неандертальца с волосами по всему телу, - отмечает Экли. - У него были черные глава, а лицо ничего не выражало никаких эмоций". Его голова была в три раза больше человеческой, а весил он 350 килограммов. По словам женщины, бигфут находился от нее в 10 метрах, еще двух существ ее дочь заметила неподалеку. Необычную встречу они засняли на видео. Когда Эксли сообщила в парковые службы о происшествии, ей не поверили и сказали, что она повстречала медведя.

В США во время репортажа за спиной телеведущей прогулялся "йети"

"Я почувствовала, что надо что-то сделать", - заявила потом журналистам американка. И она подала иск против калифорнийского департамента рыб и дикой природы и государственного агентства природных ресурсов. В своем заявлении она отмечает, что те "пренебрегли свои долгом, не признавая существование бигфута, несмотря на гору документально подтвержденных и научных доказательств горы доказательств". Исследования в этом направлении считаются паранормальными. И люди уязвимы перед угрозой, которую эти существа представляют, считает Экли. Сама она до того момента не верила в существование бигфута.

"Мы ходим в лес, в походы, охотимся и знаем, где можем столкнуться с медведем, змеей", - отметила американка, добавив, что про бигфута такая информация не распространяется.

"Мы собираемся обратиться в суд с доказательствами, с экспертами, с биологами, специализирующимися на дикой природе, и доказать, что нет сомнений в существовании этого вида", - заявила Экли.

Фото: depositphotos.com
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И хотя женщина больше обеспокоена собственной безопасностью, ее готовы поддержать десятки исследователей. "Если будет решать суд, мы победим легко. Лучшие эксперты в области дикой природы в мире выйдут для дачи показаний", - отметил Тодд Снединг, годами собирающий доказательства. Исследователь утверждает, что он может предоставить неопровержимые факты, видеоролики и свидетельские показания, чтобы подтвердить существование бигфута

Джеффри Гонсалес из Общества паранормальных явлений города Санджер со своей стороны добавил, что "те, кто видели этих существ, самые обычные люди, и они не стремятся попасть на телевидение и прославиться". "Я много лет изучаю этот вид и полагаю, что пришло время признать его", - заявил Гонсалес.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск Клаудии Экли, назначено на 19 марта.

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