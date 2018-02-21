Астрономы нашли самую старую и редкую сверхновую звезду

В Великобритании исследователи из университета Саутгемптона обнаружили самую старую сверхновую звезду. Ей присвоили название DES16C2nm.

Сверхновая звезда в классификации астрономов - это взрыв массивной звезды в конце ее жизненного цикла. DES16C2nm - представительница самого яркого и редкого класса сверхновых, впервые обнаруженного десять лет назад благодаря интенсивному свечению окружающего звезду облака пыли и газа. Такие звезды называются магнетарами и обладают сильнейшим магнитным полем. Диаметр магнетаров не более 30 километров, но по своей массе они превышают Солнце.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Астрофизическом журнале, от момента вспышки свету потребовалось 10,5 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Это делает DES16C2nm самой старой сверхновой, когда-либо открытой и изученной. Считается, что самой Вселенной 13,8 миллиарда лет.

К тому же эта звезда стала самой яркой из всех зарегистрированных объектов этого типа. Ее свечение в 100 раз превышает яркость любого другого космического взрыва. Интенсивность излучения подтверждена учеными, работающими на телескопах - Very Large Telescope и Magellan в Чили и обсерватории Кека на Гавайях.

Вспышка сверхновой звезды сопровождалась колоссальным количеством выброшенного в космос металла и огромными температурами. Это ученым удалось определить с помощью ультрафиолетового света. Один взрыв сверхновой по силе можно сравнить с циклом нескольких солнцеподобных звезд.

"Это захватывающе, DES16C2nm чрезвычайно далекий, чрезвычайно яркий и чрезвычайно редкий объект, не то на что вы натыкаетесь каждый день как астроном, - выразил свое восхищение автор исследования Мэтью Смит.