Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 21; N 15, ст. 2050) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в пункте 3 части 1 слова "об открытых физическим лицом на дату представления декларации счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации" заменить словами "о счетах (вкладах) физического лица в банках, расположенных за пределами Российской Федерации (в том числе о счетах (вкладах), указанных в настоящем пункте, закрытых на дату представления декларации)";

б) часть 3 дополнить предложениями следующего содержания: "Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, по вопросам применения норм настоящего Федерального закона в части порядка заполнения декларации. Указанные разъяснения подлежат опубликованию на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

в) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Декларация может быть представлена каждым декларантом однократно в ходе каждого этапа декларирования. Если иное не предусмотрено настоящей частью, повторное представление декларации в ходе каждого этапа декларирования не допускается. Представление уточненной декларации не допускается. Представление декларации декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению декларации в ходе второго этапа декларирования. При этом в случае представления декларации декларантом в ходе первого этапа декларирования представление декларации этим декларантом в ходе второго этапа декларирования вне зависимости от ее содержания не является представлением уточненной декларации. В случае получения письменного отказа в приеме ранее представленной декларации повторное представление декларации допускается в пределах срока, установленного статьей 5 настоящего Федерального закона.";

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Декларация представляется в любой налоговый орган либо в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, по выбору декларанта.";

д) пункт 5 части 10 признать утратившим силу;

е) в части 13 слова "по месту жительства декларантов" исключить;

ж) часть 15 после слов "одним декларантом" дополнить словами "в ходе одного и того же этапа декларирования";

2) в статье 4:

а) в части 6 пятое предложение изложить в следующей редакции: "Декларант вправе получить в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном по контролю и надзору в области налогов и сборов, копию своей декларации, представленной в соответствии с настоящим Федеральным законом, на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме и представленного им или его уполномоченным представителем, действующим на основании нотариально заверенной доверенности, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.", дополнить предложением следующего содержания: "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не позднее 14 календарных дней со дня получения указанного письменного заявления обязан выдать декларанту или его уполномоченному представителю, действующему на основании нотариально заверенной доверенности, копию декларации, представленной в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

б) часть 9 дополнить словами ", а также не зависит от того, предоставлена ли декларантом информация, указанная в части 6 статьи 3 настоящего Федерального закона";

в) в части 12 слово "декларанту" исключить;

г) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Гарантии, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в отношении деяний, совершенных в следующие сроки (если иное не предусмотрено частью 4 статьи 7 настоящего Федерального закона):

1) до 1 января 2015 года - при представлении декларации в ходе первого этапа декларирования;

2) до 1 января 2018 года - при представлении декларации в ходе второго этапа декларирования.";

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Сроки представления декларации

Декларация может быть представлена в следующие сроки:

1) с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года (в целях настоящего Федерального закона - первый этап декларирования);

2) с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года (в целях настоящего Федерального закона - второй этап декларирования).";

4) в статье 7:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В случае, если в декларации содержатся сведения об открытых (закрытых) декларантом счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, об открытии (закрытии) и изменении реквизитов которых физические лица обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и уведомление об открытии (закрытии) и изменении реквизитов которых не было представлено декларантом на дату представления декларации, декларант уведомляет налоговый орган (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов), в который он представляет декларацию, в установленной форме об открытии (закрытии) и изменении реквизитов соответствующего счета (вклада), а налоговый орган (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов) проставляет на указанных уведомлениях отметку об их принятии.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Положения части 1 настоящей статьи применяются к следующим счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации:

1) открытым по состоянию на 1 января 2015 года - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе первого этапа декларирования;

2) открытым до 1 января 2018 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации) - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе второго этапа декларирования.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Денежные средства, зачисленные на указанные в декларации счета (вклады), открытые (закрытые) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, признаются зачисленными на эти счета (вклады) в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".";

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Положения части 3 настоящей статьи применяются к следующим счетам (вкладам) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации:

1) открытым по состоянию на 1 января 2015 года - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе первого этапа декларирования;

2) открытым до 1 января 2018 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации) - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе второго этапа декларирования.";

д) в части 4 слова "операции (в том числе зачисление денежных средств)" заменить словами "операции и (или) зачисление денежных средств";

5) лист Ж приложения 1 изложить в следующей редакции:

6) в приложении 2:

а) в разделе XI:

в наименовании слова "об открытом счете" заменить словами "о счете";

пункт 75 дополнить словами ", а также счетов (вкладов), закрытых на дату представления декларации";

в пункте 77 слово "открытого" исключить;

пункт 79 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) поле "Дата закрытия счета (вклада)" заполняется в отношении счета (вклада), закрытого на дату представления декларации.";

б) в пункте 94 раздела XIV слово "(формирования)" заменить словами "(способах и механизмах формирования источников приобретения)", дополнить предложением следующего содержания: "При этом при раскрытии информации о способах и механизмах формирования источников приобретения имущества и (или) контролируемых иностранных компаний на листе И могут быть указаны сделки, операции и (или) иные действия (включая совокупность последовательных сделок, операций и (или) иных действий, в том числе действий по отчуждению, приобретению и (или) ликвидации имущества, имущественных прав, иностранных структур без образования юридического лица), в результате или в процессе совершения которых было получено (сформировано) имущество (в том числе активы контролируемых иностранных компаний), информация о котором содержится в декларации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин