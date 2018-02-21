Берлинский фестиваль показал первый большой фильм, снятый айфоном

Вечный экспериментатор, Стивен Содерберг показал в конкурсе Берлинского кинофестиваля полнометражный игровой фильм, целиком снятый айфоном.

Это накаленная психологическая драма, скорее даже хоррор, молодая героиня которого, одержимая страхом преследования, настоящего или выдуманного, пускается в бега от невидимого "сталкера" и попадает в психолечебницу, где и начнется настоящий кошмар - баланс между невыносимой реальностью и безумием. Инстинкт выживания диктует ей все новые сумасбродства, врачи принимают ее за больную, полиция отказывается ей верить, а главное, уже и она не знает, можно ли верить самой себе.

Динамизм действия зашкаливает. Кажется, в фильме присутствует некая особая энергетика той свободы, какую дает режиссеру с оператором крошечная, по меркам кинопроизводства, но уже такая совершенная, на все способная камера. И уже трудно сказать, чем больше захватывает фильм Содерберга, - лихо закрученной фабулой, не дающей зрителю ни секунды передышки, или своей необычной технологией, о которой тоже невозможно забыть. Это зрелище почти неуловимо, но все-таки принципиально отличается от всего, что мы видели в кино. Перед нами фактически начало новой эры в кинотворчестве, которому уже не нужна киноиндустрия.

Прямая речь

Стивен Содерберг:

Как мне пришла идея снять киноленту айфоном? Я серьезно разочаровался во всем этом нашем кинобизнесе, долго не снимал, но затем все же решил начать новый фильм. Меня давно интересовала цифровая съемка. Еще когда никто не был уверен в возможностях цифровой камеры. Но она поставила многие технологии с ног на голову. Я знаю, что для некоторых коллег это по-прежнему остается проблемой. Однако думаю, что новая техника прочно завоевала свои рубежи, мы только начинаем ее осваивать, и со временем цифровой фильм даст результаты еще более интересные. До съемок этого фильма я долго экспериментировал с фотографиями и видео на смартфоне, эта техника меня необыкновенно увлекала, но идеи сделать фильм еще не было. Лишь постепенно я свыкся с мыслью, что пора начать подобный проект. Сейчас началось прекрасное время, когда новая техника позволяет воплотить множество идей.

Я бы хотел, чтобы у меня уже в пятнадцать лет был смартфон. Конечно, от этой техники может исходить и опасность, но я предпочитаю связывать с нею лишь хорошие идеи. Работая над фильмом "Не в себе", мы могли многое переделывать после съемок прямо в лаборатории. Позитивные аспекты съемок айфоном, конечно, неоспоримы: я за несколько секунд мог получить то, чего я и хотел добиться. Без большого напряжения - скажем, не прорубая стену для аппаратуры. Благодаря этой спонтанности мы, например, смогли снять в одном из эпизодов фильма Мэтта Дэймона. Он прыгнул в самолет в Нью-Йорке и приехал на площадку, мы его быстро и просто сняли, не проводя долгих проб его сцены с главной героиней.

Работа над фильмом в целом проходила очень быстро - мы могли просмотреть пробу сцены и сразу же ее снимать. Поэтому процесс съемок длился не более двух недель. Благодаря такой скорости достигается необыкновенный энергетический уровень. Конечно, были проблемы со стабильностью изображения: легкая камера очень чувствительна к любым колебаниям, кадр трясется. Другая проблема - приходилось постоянно снимать четырьмя камерами, чтобы выбрать лучший вариант. Но преимуществ режиссеру айфон давал гораздо больше. После этого эксперимента мне будет очень трудно вернуться к традиционному способу съемок. Думаю, что для меня это будет сплошное разочарование. Кстати, мы снимали фильм в июне, еще до начала общественных дискуссий вокруг сексуальных домогательств и движения "Я тоже". А теперь картина неожиданно оказалась очень своевременной: она рассказывает о власти мужчины над женщиной.

С другой стороны, фильм показывает, что делается с людьми, у которых отнимают психическое достоинство. Эти темы были и остаются актуальными. Во время съемок я как-то сказал, что это может быть фильм ужасов, однако потом стал осторожнее с определением жанра. В конце концов, у нас получился психологический триллер, который содержит брутальные сцены, однако берет тонкой разработкой состояния главных героев. Я все время концентрируюсь на том, чтобы дать зрителю возможность увидеть происходящее с различных ракурсов. Благодаря новой технологии это вполне удалось. Камера была намного ближе к актеру, чем когда-либо, и я думаю, что для такого фильма это важно. В процессе съемок любое решение о композиции кадра принималось спонтанно, и это было очень увлекательно. Кстати, подобное состояние испытывает каждый из нас, когда смотрит на смартфоне фото или видео родственников и друзей. Они тоже очень хорошего качества и создают прекрасное восприятие повседневности. Надеюсь, что публика благосклонно отнесется к нашему эксперименту.