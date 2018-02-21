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Рубрика: В мире

Боевики убили пять человек и ранили 20 при обстреле Дамаска

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате обстрела жилых кварталов столицы Сирии Дамаска. Такие данные привел вечером во вторник, 21 февраля, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным источника, в течение последних суток в Дамаске было зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Всего боевики выпустили 14 мин. В результате 9 человек ранено, разрушен ряд строений. Боевики попали в том числе и в штаб Центра по примирению враждующих сторон, но обошлось без жертв.

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Между тем агентство SANA приводит данные полицейского управления Дамаска, согласно которым как минимум один человек погиб в результате попадания снарядов в районе площади Аббасиин. Причем, судя по всему, речь идет не только о минах, но и о ракетах.

"По последней информации, число жертв обстрелов вооруженными группировками Дамаска и его окрестностей среди гражданского населения увеличилось до 5 человек, ранены 20", - сообщило агентство. 

Отмечается, что правительственные войска нанесли точные удары по тем местам, с которых велся обстрел. Часть боевиков и их объектов ликвидированы.

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