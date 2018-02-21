Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в статью 461 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 27, ст. 4001) изменение, дополнив ее частью второй следующего содержания:

"Банк России в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, безвозмездно оказывает Федеральному казначейству и его территориальным органам услуги по передаче финансовых сообщений в порядке, установленном нормативными актами Банка России.".

Президент Российской Федерации В. Путин