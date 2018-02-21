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Рубрика: Спорт

"Челси" не сумел обыграть "Барселону"

Текст: Артур Нанян
Лондонский "Челси" сыграл вничью дома с "Барселоной" (1:1) в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Виллиана гости ответили точным ударом Лионеля Месси, который впервые в карьере забил "синим".
Фото: Reuters/Andrew Boyers Фото: Reuters/Andrew Boyers
Фото: Reuters/Andrew Boyers

Перед встречей на "Стэмфорд Бридж" главный тренер английской команды Антонио Конте откровенно признался: "Челси" - аутсайдер этой пары. Трудно было не согласиться с итальянцем. "Барселона" уверенно лидирует в национальном чемпионате, продолжает борьбу за Кубок страны и остается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

В то же время у "Челси" сезон пока выходит скомканным. С одной стороны, "синие" идут в зоне Лиги чемпионов в национальном первенстве, вышли в плей-офф Лиги чемпионов и не вылетели из Кубка Англии. Но с другой - команду порой лихорадит. И далеко не факт, что Конте отработает в лондонском клубе до конца сезона.

Фото: Reuters / Albert Gea
"Челси" - "Барселона". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

Впрочем, пока рассуждать об этом рано. Если "Челси" сумеет выбить "Барселону" из Лиги чемпионов, Конте многое могут простить. Но сделать это лондонцам будет очень непросто.

Как и ожидалось, каталонцы по большей части владели преимуществом, даже несмотря на то, что играли они в гостях. Однако ближе к голу в первом тайме были хозяева. В частности, бывший полузащитник махачкалинского "Анжи" Виллиан. Бразилец дважды попал в штангу со средних дистанций.

И все же свой мяч Виллиан забил. Именно он открыл счет на 62-й минуте, точно попав в нижний угол ворот Тибо Куртуа. Но уже на 75-й минуте Месси принес своей команде ничью, впервые за девять матчей против "Челси" огорчив "синих". Как итог - 1:1. Вторая встреча на "Камп Ноу" состоится 14 марта.

Добавим, что еще в одной паре 1/8 финала "Бавария" разгромила дома турецкий "Бешикташ" - 5:0. По два мяча провели Томас Мюллер с Робертом Левандовским, еще один гол в активе Кингсли Комана.

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