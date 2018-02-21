"Челси" не сумел обыграть "Барселону"

Лондонский "Челси" сыграл вничью дома с "Барселоной" (1:1) в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Виллиана гости ответили точным ударом Лионеля Месси, который впервые в карьере забил "синим".

Перед встречей на "Стэмфорд Бридж" главный тренер английской команды Антонио Конте откровенно признался: "Челси" - аутсайдер этой пары. Трудно было не согласиться с итальянцем. "Барселона" уверенно лидирует в национальном чемпионате, продолжает борьбу за Кубок страны и остается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

В то же время у "Челси" сезон пока выходит скомканным. С одной стороны, "синие" идут в зоне Лиги чемпионов в национальном первенстве, вышли в плей-офф Лиги чемпионов и не вылетели из Кубка Англии. Но с другой - команду порой лихорадит. И далеко не факт, что Конте отработает в лондонском клубе до конца сезона.

Впрочем, пока рассуждать об этом рано. Если "Челси" сумеет выбить "Барселону" из Лиги чемпионов, Конте многое могут простить. Но сделать это лондонцам будет очень непросто.

Как и ожидалось, каталонцы по большей части владели преимуществом, даже несмотря на то, что играли они в гостях. Однако ближе к голу в первом тайме были хозяева. В частности, бывший полузащитник махачкалинского "Анжи" Виллиан. Бразилец дважды попал в штангу со средних дистанций.

И все же свой мяч Виллиан забил. Именно он открыл счет на 62-й минуте, точно попав в нижний угол ворот Тибо Куртуа. Но уже на 75-й минуте Месси принес своей команде ничью, впервые за девять матчей против "Челси" огорчив "синих". Как итог - 1:1. Вторая встреча на "Камп Ноу" состоится 14 марта.

Добавим, что еще в одной паре 1/8 финала "Бавария" разгромила дома турецкий "Бешикташ" - 5:0. По два мяча провели Томас Мюллер с Робертом Левандовским, еще один гол в активе Кингсли Комана.