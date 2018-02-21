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21.02.2018 14:39
Рубрика: Общество

В России состоялся онлайн-урок мужества

Текст: Наталья Лебедева
Современные школьники мечтают получить пятерку по математике и поехать с родителями летом на море, успеть сходить на тренировку по волейболу и погулять с друзьями. Об этом же мечтали и их сверстники еще в мае 1941 года, но все изменилось в одну ночь, и мечты стали совсем другие.

Чтобы фашисты не заметили, чтобы автомат не заклинило, и патроны не кончались. 400 юных участников Великой Отечественный войны, самому младшему из которых всего 7 лет, а старшему нет и 18, стали героями уникальной трилогии "Маленькие герои большой войны". Об их подвиге на всероссийский уроке мужества школьникам рассказал автор-составитель книги, доктор исторических наук, член Союза писателей России, полковник Аркадий Никоноров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- К нашему онлайн уроку присоединились более 1000 школ со всей страны, Москва и Калининград, Липецк и Волгоград, Тула и Камчатка, Марий Эл и Татарстан, - рассказывает президент фонда "Спешите делать добро", телеведущая Оксана Федорова. - И я по-настоящему счастлива, что урок нашел такой отклик и очень надеюсь, что дети узнают много нового о том, как наш народ завоевал Победу. Ведь ни одна страна в мире никогда за всю свою не несла такие огромные потери. Детям нужно рассказывать, что значит любить и защищать свою страну.

Зине Портновой было всего 15 лет, когда она ушла на фронт. Она помогала партизанам, собирала для них разведданные, разбрасывали листовки, а потом попала в плен к немцам. На допросе она выхватила у одного из немцев револьвер и застрелила троих. После страшных пыток ее расстреляли.

Герой Советского Союза Марат Казей погиб в 14 лет. С отрядом партизан попал в окружение, отстреливался до последнего патрона. А когда осталась одна гранта, подпустил к себе фашистов поближе и взорвал себя вместе с врагами.

Дважды кавалер Ордена Красного знамени Аркадий Каманин стал самым молодым военным летчиком, сев за штурвал самолета в 14 лет. К концу апреля 1945 года он совершил более 650 вылетов.

- Дети и война - понятия несовместимые, - говорит Аркадий Никоноров. - Но эти ребята проявили мужество, стойкость, героизм и любовь к своей Родине, благодаря этому мы победили. На фронтах, в партизанских отрядах и подполье воевали более 300 тысяч детей. Так что нам есть, кого еще искать и чьи имена восстанавливать.
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Оксана Федорова напомнила, что издание книги - это лишь первый шаг для того, чтобы восстановить имена и описать подвиги юных героев. Есть огромное желание объединить их в символический "Бессмертный батальон маленьких героев большой войны". А на Поклонной горе в Москве должен появиться "Пантеона Славы юных героев Отечества".

- В честь детей-героев мы уже начали высаживать Именные Аллеи памяти, - рассказывает Оксана Федорова. - Вместе с "Школой сержантов" Кубинки мы посадили Аллею, посвященную памяти 12-ти юных участников Битвы за Москву, а в деревне Чупряково посадили аллею, посвященную юным героям: партизанке Зое Космодемьянской, самому молодому летчику Аркадию Каманину, защитнику Брестской крепости Пете Клыпе, снайперу Васе Курсе, подпольщице Зое Портновой и юнге морского флота Саше Ковалеву.

Также она объявила о старте творческого конкурса "Спасибо маленькому герою", в котором школьники смогут выразить свое отношение и уважение к ветеранам, которые, будучи детьми, встали в ряды Защитников своей страны.

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