ЦИК: деятельность кандидатов в президенты каналы освещают сбалансировано

В среду Центризбирком отклонил жалобы кандидата от КПРФ Павла Грудинина на телеканалы в связи с отсутствием нарушений. Принцип равенства кандидатов при освещении их деятельности не нарушен, эфир сбалансирован, посчитали в комиссии. ЦИК также создаст службу психологической поддержки членов избиркомов в день выборов. Ну, а участок для голосования по месту нахождения выбрали уже почти миллион человек.

На заседании в среду ЦИК утвердил результаты рассмотрения более 30 жалоб кандидата от КПРФ Павла Грудинина на СМИ. Накануне рабочая группа по информационным спорам отказала кандидату в удовлетворении его жалоб на освещении его деятельности в эфире пяти телеканалов. По итогам обсуждения с участием представителя кандидата существенных нарушений в эфире не было выявлено. У СМИ, напомнила секретарь ЦИК России Майя Гришина, есть право информировать о ходе избирательной кампании, в рамках которого СМИ действуют на принципах редакционной самостоятельности.

Не увидели в комиссии и признаков нарушения принципа равенства кандидатов. В ЦИК ведут постоянный мониторинг, и за прошедшие три недели российские телеканалы чаще других освещали деятельность именно Грудинина, заметила Гришина. По ее словам, в разные недели освещение деятельности кандидатов в президенты проходит по-разному, но в целом эфир сбалансирован.

В рабочую группу по информспорам помимо членов ЦИК входят эксперты в сфере медиа и представители СМИ. "Рабочая группа заседала практически в течение трех часов, дискуссии были обстоятельные. Конечно, в деятельности телеканалов можно найти отдельную неряшливость, но грубого нарушения закона нигде не было зафиксировано", - отметил член ЦИК Николай Левичев. Он добавил, что все 33 жалобы Грудинина, хотя и основаны на разных сюжетах, составлялись по одному юридическому клише.

В ЦИК также подчеркнули, что ни в коем случае не могут выступать цензором для СМИ. В этом смысле, как выразился член ЦИК Борис Эбзеев, рабочая группа по информационным спорам "прошла между Сциллой цензурирования СМИ и ограничения свободы и Харибдой самого принципа свободных выборов".

Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании акцентировала внимание на необходимости своевременно завершить процесс обучения членов избиркомов. По ее словам, более 85% всех членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) и около 70% членов участковых избирательных комиссий (УИК) уже прошли обучение перед выборами президента России.

При этом в 25 регионах обучение планируется завершить до 25 февраля, еще в 60 регионах оно проводится поэтапно и должно завершиться не позднее 16 марта. "Вот это 16 марта меня очень настораживает. Я считаю, что это поздно, надо ускорить процесс", - заявила председатель Центризбиркома.

"Сейчас нет ничего важнее учебы. Подавляющее большинство недоразумений, ошибок, нарушений на участках происходит не из-за злой воли, а именно по незнанию каких-то нюансов и неготовности быстро решить ту или иную проблему. Вот почему так важно завершить тот беспрецедентный процесс обучения, который мы затеяли", - подчеркнула Памфилова.

Некоторые регионы в режиме видеосвязи отчитались о том, как идет обучение на местах. В частности, как рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, в рамках подготовки к выборам президента обучение было связано в том числе с внедрением протоколов с QR-кодом и новым порядком голосования избирателей по месту нахождения. Все члены УИК на практическом занятии отрабатывают прием заявлений по месту нахождения и выдачу специального заявления.

Большое количество новаций, с одной стороны, повышают доверие избирателей к выборам, с другой стороны, это дополнительная нагрузка на членов избиркомов, которые должны быть готовы и к присутствию многочисленных наблюдателей, и к видеонаблюдению, заметила Памфилова. В этой связи ЦИК, по ее словам, наладит механизм психологической и юридической поддержки членов участковых комиссий в стрессовых ситуациях. Как рассказала Памфилова, в рамках информационно-справочного центра ЦИК появится отдельный канал, куда члены УИК смогут звонить "в сложную минуту или когда комиссия оказывается в ситуации, что надо быстро принимать решение, но есть сомнения".

В ЦИК также отметили, что новая опция для мобильных избирателей пользуется спросом. Как сообщили в комиссии, к утру 21 февраля более 950 тысяч избирателей уже воспользовались новой возможностью и выбрали участок голосования по месту своего фактического нахождения в день выборов, а не по месту прописки. Из них полмиллиона соответствующее заявление оформили через портал госуслуг. "Завтра, наверное, у нас будет миллионный человек, который подал заявление", - заметил зампред ЦИК Николай Булаев. Он напомнил, что с 25 февраля принимать заявления от желающих поменять участок для голосования начнут еще и участковые избирательные комиссии.