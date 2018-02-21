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21 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7501 (38)

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 30-ФЗ "О внесении изменения в статью 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Дата подписания 19 февраля 2018 г.
Опубликован 21 февраля 2018 г.

Документ является поправкой к

Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в часть 1 статьи 97 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740) изменение, заменив слова "не позднее чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата" словами "с учетом срока назначения выборов, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, в ближайшее второе воскресенье сентября после указанного досрочного прекращения полномочий".

Президент Российской Федерации

В. Путин