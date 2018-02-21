Эксперты предложили учить физику и биологию с 5-6 класса

В России только 5 процентов школьников изучают физику на профильном уровне. Да и то в наших учебниках преобладают описания, а не конкретные задачи, которые позволяют понять, как применяются полученные знания. По данным международного исследования TIMSS-ad (физика повышенного уровня в выпускных классах), если в 1996 году 21 процент наших учеников показывали отличные знания и умения, то в 2015 году таких было только 16 процентов. Эти данные привел заведующий центром естественнонаучного образования Института стратегии развития образования РАО Александр Пентин на семинаре в ВШЭ.

Эксперты Института стратегии развития образования сравнили результаты российских школьников по естественнонаучной грамотности в разных международных исследованиях и пришли к выводу: чем старше школьники, тем хуже они справляются с заданиями исследований.

В начальной школе у нас отличные показатели. И это при том, что в программе "Окружающий мир" нет примерно 40 процентов информации, которая встречается в исследовании TIMSS по естественнонаучной грамотности. У нас в "Окружающем мире" только азы биологии и географии. А от школьников требуют гораздо большего. Объем программы в нашей началке в два раза меньше, чем, например, в Сингапуре, Корее, Японии. Так в чем секрет высоких показателей? Среди причин - возраст школьников.

- Наши заметно старше других детей. У нас средний возраст учеников четвертых классов - 10 лет и 8 месяцев, в других странах - 10 лет и 2 месяца. Еще фактор - в России 93 процента учеников делают домашние задания. Примерно как в Японии и Казахстане. В других странах - меньше, - рассказал Александр Пентин.

Казалось бы, что там полгода разницы в возрасте? А вот, оказывается, это может дать в результатах до плюс 20 баллов. Условно говоря, в детстве каждый месяц - почти как полгода в институте. Сказываются, видимо, и новые стандарты, по которым в начальной школе ученики стали на уроках больше рассуждать, и результаты международных исследований сразу стали лучше.

Эксперты тем не менее считают, что в учебниках для началки нужны азы знаний по биологии, физике - эти линии должны быть сквозными.

В средней школе дела похуже. Естественнонаучную грамотность проверяют два исследования TIMSS и PISA. Но в первом мы на 7-м месте, а во втором - на 32-м! Такой большой разницы нет практически ни у одной страны. Причина в том, что второе исследование проверяет применение естественнонаучных знаний. И тут у нас беда. Особенно по таким критериям, как "применение" и "рассуждение". Самым трудным оказалось задание по теме "рациональное рыболовство". Ни формул, ни трудных примеров в задании нет. Надо было внимательно прочитать текст, осмыслить его и дать ответ. С этим справились лишь 6 процентов учеников.

Эксперты говорят: наши программы и учебники по естественнонаучным дисциплинам очень разобщены. Вдобавок, Россия - одна из немногих стран, где в 5-6 классах в расписании вообще нет физики и химии. А в других странах есть.

- По-новому надо писать школьные учебники, главное внимание уделяя эксперименту, исследовательской работе, анализу первичных научных данных. Преподавание должно идти по-принципу: "А что, если…". Но это невозможно сделать, не сократив часть программ, - уверен Александр Пентин.

А вы сможете решить задачку, с которой не справились 94 процента наших девятиклассников?