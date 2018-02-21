Эксперты предложили учить физику и биологию с 5-6 класса

Новости

Перед входом в парк "Сокольники" установят памятник Сергею Третьякову 15:35
Детский омбудсмен выяснит причины отзыва маткапитала в Новосибирске 15:31
Медведев: РФПИ должен концентрироваться на развитии проектов в России 15:29
За наших олимпийцев переживают дома 15:29
Лавров: Международные организации должны отреагировать на события в Киеве 15:29
В Кремле объявили дату Послания - 1 марта 15:23
Американка потребовала от властей США признать существование йети 15:16
Соколов: Еgyptair не уведомляла о переносе начала авиасообщения 15:13
Биллу Гейтсу дали роль в сериале "Теория большого взрыва" 15:12
В небе над Петербургом заметили гало 15:03
Госдума одобрила законопроект о неприменении онлайн-касс в ряде случаев 15:02
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за мороза 14:45
СМИ Сербии: Вучич пригласил Путина посетить Белград 14:40
СК попросил помощи у очевидцев по делу о насилии в уральском детдоме 14:40
В Китае опять попытались запретить стриптиз на похоронах 14:39
Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом 14:30
В Якутии завели дело о самолете опасной красной икры 14:29
Счетная палата начала опрос граждан о сборе мусора 14:22
В Перми семье погибшего в ДТП школьника выплатят компенсацию 14:10
Следователь отпускал Серебренникова на кремацию матери в Ростов-на-Дону 14:09
Ради Порошенко полиция заставляет раздеваться девушек 14:08
ЦБ узнал инфляцию в России на конец 2018 года 14:07
Астрономы нашли самую старую и редкую сверхновую звезду 14:02
В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход 13:49
Российские птицы-беспилотники всерьез обеспокоили США 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 15:10
Рубрика: Общество

Эксперты предложили учить физику и биологию с 5-6 класса

Текст: Ирина Ивойлова
В России только 5 процентов школьников изучают физику на профильном уровне. Да и то в наших учебниках преобладают описания, а не конкретные задачи, которые позволяют понять, как применяются полученные знания. По данным международного исследования TIMSS-ad (физика повышенного уровня в выпускных классах), если в 1996 году 21 процент наших учеников показывали отличные знания и умения, то в 2015 году таких было только 16 процентов. Эти данные привел заведующий центром естественнонаучного образования Института стратегии развития образования РАО Александр Пентин на семинаре в ВШЭ.

Эксперты Института стратегии развития образования сравнили результаты российских школьников по естественнонаучной грамотности в разных международных исследованиях и пришли к выводу: чем старше школьники, тем хуже они справляются с заданиями исследований.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин предложил детям "Билет в будущее"

В начальной школе у нас отличные показатели. И это при том, что в программе "Окружающий мир" нет примерно 40 процентов информации, которая встречается в исследовании TIMSS по естественнонаучной грамотности.  У нас в "Окружающем мире" только азы биологии и географии. А от школьников требуют гораздо большего. Объем программы в нашей началке в два раза меньше, чем, например, в Сингапуре, Корее, Японии. Так в чем секрет высоких показателей? Среди причин - возраст школьников.

- Наши заметно старше других детей. У нас средний возраст учеников четвертых классов - 10 лет и 8 месяцев, в других странах - 10 лет и 2 месяца. Еще фактор  - в России 93 процента учеников делают домашние задания. Примерно как в Японии и Казахстане. В других странах - меньше, - рассказал Александр Пентин.

Казалось бы, что там полгода разницы в возрасте? А вот, оказывается, это может дать в результатах до плюс 20 баллов. Условно говоря, в детстве каждый месяц - почти как полгода в институте. Сказываются, видимо, и новые стандарты, по которым в начальной школе ученики стали на уроках больше рассуждать, и результаты международных исследований сразу стали лучше.

Эксперты тем не менее считают, что в учебниках для началки нужны азы знаний по биологии, физике - эти линии должны быть сквозными.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Ученым предложили изменить школьную программу по биологии и химии

В средней школе дела похуже. Естественнонаучную грамотность проверяют два исследования TIMSS и PISA. Но в первом мы на 7-м месте, а во втором - на 32-м!  Такой большой разницы нет практически ни у одной страны. Причина в том, что второе исследование проверяет применение естественнонаучных знаний. И тут у нас беда. Особенно по таким критериям, как "применение" и "рассуждение". Самым трудным оказалось задание по теме "рациональное рыболовство". Ни формул, ни трудных примеров в задании нет. Надо было внимательно прочитать текст, осмыслить его и дать ответ. С этим справились лишь 6 процентов учеников.

Эксперты говорят: наши программы и учебники по естественнонаучным дисциплинам очень разобщены. Вдобавок, Россия - одна из немногих стран, где в 5-6 классах в расписании вообще нет физики и химии. А в других странах есть.
- По-новому надо писать школьные учебники, главное внимание уделяя эксперименту, исследовательской работе, анализу первичных научных данных. Преподавание должно идти по-принципу: "А что, если…". Но это невозможно сделать, не сократив часть программ, - уверен Александр Пентин.

А вы сможете решить задачку, с которой не справились 94 процента наших девятиклассников?

Главное сегодня

РФ не исключает ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"
ФСБ завела дело о хищении в петербургском Театре Европы
На индексацию социальных пенсий направят 9,6 миллиарда рублей
Госдеп США не подтвердил поставку комплексов Javelin на Украину
Телеведущая Екатерина Андреева: Мое "Время" закончиться не может