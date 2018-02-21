Генсек НАТО рассказал о сотрудничестве с Россией в Арктике

Входящие в НАТО страны будут сотрудничать с Россией в Арктике.

"Нам нужно и дальше стремиться к снижению напряженности на Севере. А это невозможно без диалога с Москвой. Мы должны присутствовать в Арктике, но лишь в оборонительных целях", - заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что даже во времена холодной войны "видели примеры сотрудничества между странами - членами НАТО и Советским Союзом". Отвечая на вопрос журналиста, должен ли альянс играть какую-либо роль в Арктике, генсек ответил, что НАТО уже там. "Половина Норвегии расположена за полярным кругом", - цитирует ТАСС Столтенберга.